Fortele navale ucrainene au acuzat Rusia ca a capturat trei dintre navele sale, dupa ce a tras asupra lor, ranind doua persoane aflate la bord, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. Ulterior, serviciul rus de securitate FSB a recunoscut ca navele sale de frontiera au deschis focul asupra navelor ucrainene si ca au ranit trei marinari ucraineni, dar pretinde ca la mijloc ar fi intrarea ilegala in apele sale teritoriale.

Guvernul Romaniei a reacționat rapid, dupa escaladarea situației in Marea Neagra.

”Suntem profund ingrijorați…