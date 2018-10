România, raport MCV. Dăncilă: Este nedrept Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca nu se teme de urmatorul raport MCV, ci doar de faptul ca ar putea sa cuprinda "anumite lucruri care nu se pliaza pe realitate".



"Nu ma tem de urmatorul raport MCV, decat de faptul ca ar putea sa cuprinda anumite lucruri care nu se pliaza pe realitate. (...) MCV este nedrept pentru Romania. (...) Noi am tinut cont de MCV, dar in acelasi timp imi doresc ca acest MCV sa aiba informatii corecte", a declarat Dancila la Antena 3. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

