Romania ramane tara cu cele mai multe nasteri inregistrate in randul mamelor adolescente, unde aproape 14% din bebelusi sunt nascuti de mame care au mai putin de 20 de ani. Romania se numara in topul clasamentului celor mai tinere mame care au pentru prima data un copil, varsta medie fiind de aproximativ 26 de ani, potrivit datelor din 2016 publicate de Eurostat.

- Majoritatea tinerilor din Uniunea Europeana (care au un loc de munca sau nu) nu se simt pregatiti sa isi schimbe domiciliul cu jobul, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat, in 2016, despre mobilitatea tinerilor pe piata muncii. 0 0 0 0 0 0

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- Situatie ingrijoratoare provocata de gripa: in acest sezon gripal au fost inregistrate 109 decese, in conditiile in care in sezonul precedent au murit 27 de persoane. Asa arata ultima raportare a Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9%. Statul roman este urmat de Grecia, cu 14,1% rata de risc, Spania, cu 13,1%, si Luxemburg, cu 12%, potrivit unei statistici Eurostat, citata de Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Cantareata Rihanna si-a indemnat fanii, joi, sa renunte la Snapchat, dupa ce a fost publicata pe aceasta platforma o reclama care ironiza faptul ca in urma cu mai multi ani ea a fost agresata fizic de artistul Chris Brown, partenerul ei de la acea vreme, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste…

- Romania a inregistrat in februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 3,8%, de trei ori mai ridicata fata de inflatia de 1,3% consemnata la nivelul UE, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.Citeste si: OFICIAL - CSM a publicat…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- Cheltuielile salariale ale statului roman cu angajatii din administratie, sanatate, aparare, educatie si servicii sociale au crescut cu peste 30%, dublu fata de cresterea salariilor la nivelul intregii economii romanesti, in doar un an, si asta fara a lua in calcul cresterile salariale de la sfarsitul…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 11.123, din care 40 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Seful PSD Vaslui, raspuns HALUCINANT…

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea recomandarilor UE România a facut progrese limitate în solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat astazi de Comisia Europeana. Raportul evidentiaza…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana ca procent al angajatilor care urmeaza cursuri de perfectionare, conform celor mai recente date disponibile, emise luni de Biroul european de statistica Eurostat.

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei, urmati de locuitorii din Cluj-Napoca…

- Trei regiuni din Romania aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor de sub 50% din media UE, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european de statistica, Eurostat. PIB pe cap de locuitor este utilizat pentru compararea nivelului de trai.

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat, luni, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii sale la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca isi propune sa readuca Romania in randul celor mai bune natiuni europene daca va castiga alegerile programate la 18 aprilie. "UEFA…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana. Cel mai mic salariu minim, de 261 de euro pe luna, este deținut de Bulgaria, apoi de Lituania, cu 400 de euro, și Romania, cu 408 euro. La nivel general, salariul minim…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- Numarul cazurilor confirmate de gripa de la inceputul iernii a ajuns la aproape 800, la nivel national, cu 47 de decese, in timp ce pe toata durata sezonului rece a anului trecut au fost inregistrate 27 de decese din cauza gripei. De asemenea, in ultima saptamana au fost inregistrate 1.358 de cazuri…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- Crescatorii de vaci din Romania au livrat fabricilor de lactate 76.381 tone de lapte in 2017, cu 8% mai mult fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In 2016, fermierii au livrat 951.952 tone de lapte unitatiilor de procesare. Anul trecut, fabricile…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- Cancerul pulmonar se situeaza pe primul loc in Romania, atat ca numar de cazuri, cat si ca numar de decese in randul barbatilor si devine o cauza frecventa de mortalitate in randul femeilor, situandu-se pe locul 4, dupa cancerul de...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, miercuri, ca exista "foarte multa intoxicare" in randul partenerilor europeni pe tema reformei sistemului judiciar din Romania. "Este o dorinta foarte mare din partea partenerilor nostri europeni de a avea mai multa informatie…

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat cu baza in anul 2015, Romania a inregistrat la finele lui 2017 cel mai ridicat ritm de crestere al preturilor pe ultimele trei trimestre ale anului trecut, cu o majorare de 2,52% in intervalul aprilie – decembrie. Asta desi nivelul preturilor s-a pastrat sub cel…

- In legatura cu anturajul epidemiologic nefavorabil privind rujeola in Romania și Ucraina, țari vecine, unde rujeola a capatat raspandire epidemica, s-a creat un pericol real de import al infecției in Republica Moldova, cu raspandirea ei locala, anunța Ministerul Sanatații.

- Romanii, printre europenii cu cu cel mai mare numar de ore muncite pe saptamana Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), un angajat cu norma intreaga din Uniunea Europeana a lucrat anul trecut in medie 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat.

- Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, potrivit unui raport publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei…

- Mii de oameni fara curent, drumuri blocate, scoli inchise, curse aeriene intarziate si un barbat gasit mort in zapada este bilantul pana la aceasta ora a codului portocaliu de ninsori si viscol in 18 judete din tara.

- Romania este in continuare pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor care fac cumparaturi on-line in randul celor care intra pe internet, dar tara noastra si-a crescut procentajul de cumparatori on-line in ultimul an, potrivit datelor emise, miercuri, de Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Polițiștii cluejni au desfașurat, marți, o serie de controale în campusurile universitare și în caminele studențești.”Pentru menținerea climatului de siguranța publica în zona centrelor, campusurilor universitare si a caminelor studențești, la data de 16 ianuarie…

- Trei cazuri de rujeola au fost inregistrate, in ultima saptamana, la Brasov. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in Romania, numarul cazurilor confirmate de rujeola a ajuns la 10.423, dupa ce, in ultima saptamana au fost confirmate 116 noi cazuri, in 15…

- Mercurul termometrelor a coborat, in aceasta dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national, informeaza Agerpres.ro. Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania…

- Romania TV a inceput bine 2018. Este lider la audiente in randul televiziunilor de stiri, dar si-a mai pierdut inca o vedeta. Daca anul trecut, mai multi oameni importanti au plecat de la RTV, la inceput de an a venit randul unei alte vedete sa spuna adio televiziunii de stiri. Desi despartirea s-a…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la rata personalului angajat in sectoarele de productie de inalta tehnologie si de servicii bazate pe cunoastere, conform unui grafic interactiv realizat de Biroul european de statistica Eurostat, cu date pana la nivelul anului 2016.