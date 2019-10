Romania ramane o tara atractiva pentru investitorii straini. Giganții internaționali care au angajat mii de romani in acest an Romania ramane o tara atractiva pentru investitorii straini. Anul acesta, mari companii cu mii de angajati si-au extins activitatea si in fabricile din tara noastra. Investiţiile străine directe au crescut cu 30%, faţă de 2018, spun specialiştii. Pe de altă parte, primim şi avertismente, din partea giganţilor industriali, nemulţumiţi de cooperarea cu autorităţile de aici. La Iaşi, firma britanică Delphi…