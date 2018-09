Romania ramane inca un an in 'purgatoriul' FTSE si rateaza promovarea in categoria pietelor emergente

Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de obligațiuni emise de Elefant Online SA, unul dintre cei mai mari retaileri online din Romania, intermediata de Tradeville, lider de piața in tranzacționarea online la bursa din Romania, a fost incheiata cu succes, fiind suprasubscrisa cu 32% fața de valoarea inițiala. Compania a atras astfel…

- Romania a fost mentinuta pe lista de monitorizare a tarilor pentru o eventuala reclasificare de la statutul de Piata de Frontiera la cel de Piata Emergenta Secundara de FTSE Russell, lista pe care se afla din 2016. Conform raportului FTSE Russell, in septembrie 2018, Comitetul Consultativ…

- Piata de capital de la Varsovia a facut oficial pasul catre cea mai inalta liga bursiera, in clubul careia se afla reprezentanti precum SUA, Germania, Franta, Marea Bristanie sau Japonia, dupa ce agentia FTSE Russell a promovat-o ieri de la categoria de piata emergenta la cea dezvoltata.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) reuseste sa se mentina pe plus dupa primele opt luni in ciuda unui context extern tumultuos, care a trimis mai multe piete in teritorii negative pe fondul accentuarii incertitudinilor internationale. Furnizorul global de indici Morgan Stanley Capital International (MSCI)…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, ar urma sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti cel mai devreme in toamana anului 2019, pana atunci compania fiind nevoita sa isi rezolve situatia activelor cu eficienta energetica...

- ​Un cadru fiscal impredictibil, respectiv modificari pe fiscalizarea muncii, TVA sau impozit pe profit descurajeaza companiile sa dezvolte o strategie pe termen mediu-lung și sa investeasca, a declarat Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), la Forumul…

- Actiunile celor mai mari producatori de gaze din tara noastra, Romgaz si OMV Petrom, au inregistrat o scadere remarcabila joi. Aceasta ieftinire brusca a actiunilor a fost cauzata de faptul ca Ministerul Finantelor a anuntat ca urmeaza sa limiteze pretul gazelor din productie interna la 55 lei/MWh.…

- Grupul TeraPlast, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata constructiilor din Romania, a reusit sa-si tripleze valoarea de piata in cei zece ani de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile TRP au fost tranzactionate pentru prima data la BVB pe 2 iulie 2008.