România, printre ultimele patru state din Uniunea Europeană în privința alocărilor guvernamentale pentru recreație și sport România se afla printre ultimele patru state din Uniunea Europeana în privința alocarilor guvernamentale pentru recreație și sport, cu 25 de euro pe cap de locuitor, fața de o medie europeana de 100 de euro pe cap de locuitor, arata datele pentru 2017 publicate luni de Eurostat. Clasamentul la acest capitol este deschis de Luxemburg, care în 2017 a alocat 492 de euro pe cap de locuitor pentru recreație și sport.

În anul 2017, cele 28 de state membre UE au alocat pentru recreatie si sport 51,3 miliarde euro din cheltuielile guvernamentale.

