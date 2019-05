Exprimat in euro, pretul mediu al gazelor naturale pentru gospodarii in a doua jumatate a lui 2018 varia intre mai putin de cinci euro pentru 100 kWh in Ungaria si Romania (ambele cu 3,5 euro per 100 kWh) si pana la 12,2 euro per 100 kWh in Suedia. La nivelul UE, pretul mediu al gazelor naturale pentru gospodarii era de 6,7 euro per 100 kWh.

Exprimate in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), care elimina diferentele dintre nivelurile preturilor intre tari, cele mai mici preturi la gazele naturale pentru gospodarii se inregistrau in Luxemburg (3,5 PPS per 100 kWh) si Marea Britanie…