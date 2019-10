România printre statele membre UE unde majoritatea autoturismelor au motoare pe benzină In anul 2017 in 13 state membre UE, inclusiv in Romania, peste jumatate din autoturisme erau echipate cu motoare pe benzina, arata datele publicate joi de Eurostat. Ponderea cea mai mare a autoturismelor echipate cu motoare pe benzina era in Cipru (84%), Finlanda (74%), Danemarca (69%), urmate de Ungaria, Malta, Germania si Romania, unde potrivit datelor din anul 2015, erau 5,155 milioane autoturisme din care 3,242 milioane (62,8%) erau echipate cu motoare pe benzina si 1,906 milioane cu motoare diesel. In schimb, ponderea autoturismelor echipate cu motoare diesel era mai mare de 50% in Franta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

