Romania, prin ochi de transportator: Valoarea pietei a crescut pana la 6 miliarde de euro in 2018 #Interviu

Desi infrastructura romaneasca lasa de dorit si nici pe partea de mobilitate electrica nu stam foarte bine, iata ca Romania ramane un punct important pe harta transportului rutier international. O arata chiar activitatea intensa pe partea de transporturi internationale ce tranziteaza tara noastra.



Valentin Storoj conduce divizia romaneasca a Raben Group, un jucator international cu o cifra de afaceri de 13 milioane de lei in Romania, in 2018, si a raspuns intrebarilor Business24 cu privire la infrastructura romaneasca, tranzitia la camioane cu emisii poluante zero si, implicit, necesitatea…