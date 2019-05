Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat al Afacerilor Europene, George Ciamba, a declarat marti, la conferinta MAS pe securitate, ca in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, Romania va deveni a șasea țara ca marime din Uniunea Europeana.„Romania este purtator de cuvant al țarilor UE in aceasta ...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a prezidat, marti, la Luxemburg, o noua reuniune a Consiliului Afaceri Generale art. 50, organizata sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, context in care a abordat mai multe scenarii legate de Brexit. Potrivit…

- Proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana a fost respins pentru a treia oara. Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a transmis un mesaj pe Twitter. „Acordul Brexit a fost respins pentru a treia oara de catre Parlamentul britanic. Deși…

- O serie de masuri de contingenta, avand ca scop diminuarea posibilelor efecte negative ale unui eventual Brexit fara acord, au fost adoptate in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, prezidata marti de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, in contextul in care Romania detine…

- Uniunea Europeana a iesit mereu "mai unita, mai coerenta" dupa crizele prin care a trecut Europa, a declarat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba. Acesta a sustinut o conferinta de presa alaturi de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marti ca spera ca recenta intelegere intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa fie "determinanta", adaugand ca blocul comunitar este pregatit pentru orice scenariu. El a spus, inaintea reuniunii informale a ministrilor si a secretarilor…

- Spania a devansat Italia pentru a deveni cea mai sanatoasa tara din lume, potrivit editiei din 2019 a clasamentului Bloomberg Healthiest Country Index, care evalueaza 169 de economii, potrivit factorilor care contribuie la starea generala de sanatate. Alaturi de Spania si Italia, pe primele…

- Promovarea comertului liber sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) ramane o prioritate pentru Uniunea Europeana, iar statele membre si-au aratat disponibilitatea pentru inceperea negocierilor cu privire la comertul electronic, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…