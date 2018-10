Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu este unul real, liderul ALDE incercand sa iși reseteze imaginea in ochii oficialilor UE, pentru ca vrea sa ajunga președintele Romaniei, apreciaza jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu.

- Premierul Viorica Dancila si presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-au contrazis joi pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a afirmat ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia...

- Liderul ALDE lanseaza un avertisment, la o zi dupa prezenta la consultarile de la Cotroceni. Intr-o analiza ampla postata pe o retea de socializare, Calin Popescu Tariceanu aduce in discutie propunerea lansata de formatiunea pe care o conduce, si anume acordul parlamentar “privind statul de drept si…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- ”In condițiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE”, afirma Calin Popescu Tariceanu, susținand ca este nevoie ”acordul parlamentar privind statul de drept” propus de ALDE.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. In opinia lui, cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori in an electoral se inseala.

- Romania urmeaza sa preia, de la 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, președinția Consiliului Uniunii Europene, iar țara noastra face parte din trio-ul de președinții care mai include Finlanda și Croația....

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca are informații conform carora de la Bruxelles a venit ultimatum pentru Romania, iar daca PSD nu o schimba pe Viorica Dancila, atunci țara noastra risca sa piarda președinția rotativa a Uniunii Europene. Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare…