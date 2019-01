Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca vineri se va afla in vizita la Bucuresti cancelarul Austriei, discutiile urmand sa fie axate atat pe relatiile bilaterale, cat si pe coordonarea cat mai eficienta asupra temelor aflate pe agenda europeana in contextul transferului cat mai eficient intre Presedintia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit miercuri, 19 decembrie a.c., cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), acreditati la Bucuresti. Reuniunea a fost organizata de Ambasada Republicii Austria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului UE. In cadrul intalnirii…

- Reuniunea a fost organizata de Ambasada Republicii Austria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului UE.In cadrul intalnirii au fost abordate, in principal, teme legate de preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE incepand cu 1 ianuarie 2019. De asemenea, au fost…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- Ceremonii militare, expozitii, concerte si targuri se numara intre evenimentele programate pentru perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, in Bucuresti si in tara. Doua muzee din Capitala vor fi deschise pe 1 decembrie, iar parada de Ziua Nationala va incepe la ora 10.00, conform news.ro.Targul…

- A nins peste 12 ore in București. Miercuri dimineața, șoferii s-au lovit de condiții și mai dificile de trafic. Pe multe bulevarde s-a mers in coloana. Temperaturile sunt scazute și se vor menține așa, pentru ca aerul polar abia a ajuns in Romania.

- Ambasadoarea Finlandei la Bucuresti, Paivi Pohjanheimo, a declarat, miercuri la solicitarea MEDIAFAX, ca nu au existat discutii bilaterale la niciun nivel despre o rocada intre partea finlandeza si romana in preluarea Presedintiei Consiliului UE.

- Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD, a declarat joi, la Bucuresti, presedintele confederatiei, Alain Berset, aflat in vizita in tara noastra. "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv",…