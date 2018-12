Romania preia, la 1 ianuarie 2019, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene! Care sunt principalele teme?

Stiri pe aceeasi tema

- In primele 6 luni ale lui 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar preluarea va fi marcata, pe 10 ianuarie, de vizita, la Bucuresti, a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alaturi de Colegiul Comisarilor. La mijlocul lunii viitoare, premierul…

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Piatra-Neamt, ca Romania este pregatita sa preia de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului Uniunii Europene, subliniind ca toate declaratiile venite din interiorul tarii, potrivit carora nu ar face fata, fac rau tarii…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul austriac, Sebastian Kurz. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz efectueaza vineri o vizita oficiala in Romania. El s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, si urmeaza sa aiba o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria.

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste la Palatul Cotroceni pe Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vizita are loc in contextul in care de pe 1 ianuarie, tara noastra va prelua presedintia Consiliului Uniunii...

- "Romania este bine pregatita sa preia președinția rotativa a UE" George Ciamba Foto: mae.ro. Noul ministru român delegat pentru Afaceri Europene a declarat ca România este gata sa preia președinția rotativa a UE. "Suntem bine pregatiți”,…

- Scenariul ingrijorator pentru Romania devine tot mai probabil. Romania ar putea sa fie sarita de la presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene pentru ca este, dupa cum spunea presedintele Klaus Iohannis,...

- Romania preia presedintia rotativa a Strategiei UE ptr Regiunea Dunarii Foto: Mario Balint - arhiva România preia astazi, pentru un an, presedintia rotativa a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii. Protejarea mediului ambiant, cresterea prosperitatii, interconectarea…