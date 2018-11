Am ajuns sa o auzim si pe asta. Romania este ca o prajitura. Avem toate ingredientele, dar nu ne iese. Inedita comparatie nu a fost facuta de un poet. Presedintele Klaus Iohannis a avut aceasta revelatie la Paris, in patria gastronomiei. Nu stiu daca in Franta se mananca multe prajituri, in schimb se bea un vin bun la fiecare masa. De la poetul Lucian Blaga ne-a ramas o frumoasa povestioara despre Romania dodoloata. Poetul a participat la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia. Nu a reusit sa intre in sala Unirii, in schimb fratele sau, Lionel, era printre delegati si i-a povestit ce s-a intamplat…