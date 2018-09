Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a afirmat miercuri, la Cluj, ca Romania isi asuma rolul pe care il are in gestionarea problemelor europene si ca anul viitor, in cursul mandatului Presedintiei Consiliului UE, va putea sa demonstreze mai mult acest lucru. Prezent la…

- Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat, la o dezbatere despre rolul minoritatii germane la Biblioteca Centreala Universitara, ca afirmațiile unor politicieni romani defaimatoare la adresa minoritații germane sunt "total inacceptabile", iar Guvernul ar trebui sa se delimiteze de ele."Minoritațile…

- Gazul natural comprimat este un combustibil alternativ mai putin folosit in Romania dar destul de utilizat in Europa, mai ales in transportul public. Ce avantaje ar aduce folosirea lui in locul combustibililor traditionali. Conversia autovehiculelor care functioneaza cu benzina si motorina pentru a…

- Romania mai pierde o investiție majora. Deși oficialii companiei au vizitat de mai multe ori țara noastra, iar oficiali de la București au discutat la sediul constructorului bavarez din Munchen despre prosibilitatea amplasarii unei uzine in Romania, BMW a decis sa puna piatra de temelie a unei noi uzine…

- COMPANIA WIZZ AIR VA OPERA ZBORURI SPRE LIVERPOOL DIN BUCUREȘTI, CLUJ-NAPOCA ȘI IAȘI 27 iulie 2018: Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere din Europa, anunța lansarea unei noi destinații de city break, Liverpool, in Marea Britanie,…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a declarat, sambata la o dezbatere din cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov, referitor la reforma sistemului judiciar, ca statele partenere incearca sa mentina Romania focusata ca sa nu devieze de la astfel de prioritati.

