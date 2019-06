Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate deveni in 2021 numarul unu in Uniunea Europeana la suprafata agricola certificata bio, daca noua Agentie pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare va functiona conform legii si va certifica cel putin trei milioane de hectare de pasuni, care nu au vazut niciun gram de…

- Romania poate deveni in 2021 numarul unu in Uniunea Europeana la suprafata agricola certificata bio, daca noua Agentie pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare va functiona conform legii si ...

- Romania trebuie sa ajunga la o suprafata de 500.000 de hectare certificate in agricultura bio pana in 2021, in conditiile in care in prezent exista in jur de 364.000 de hectare si 10.000 de beneficiari inregistrati, iar piata de profil a crescut cu circa 30% in ultimii ani, a declarat, miercuri, pentru…

- Productia medie la hectar a crescut anul trecut cu 124 kg/ha, la 3.041 kg/ha. Productia de floarea soarelui a fost in judetul Constanta de 296.518 tone (plus 37.908 tone), cu o productie medie la hectar de 3.715 kg, in Braila de 252.635 (minus 24.359 tone) cu o productie medie de 2.953 kg/ha, si…

- Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris Johnson, care este vazut ca favorit, actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, secretarul pentru dezvoltare internationala Rory Stewart si fostul ministru al muncii si pensiilor Esther McVey. May și-a anunțat demisia May…

- Vom elimina standardele duble la alimente in Uniunea Europeana, pentru a oferi tuturor romanilor șansa de a accesa la raft produse de aceeasi calitate precum cele din Vestul Uniunii Europene. Este necesara uniformizarea standardelor de calitate a produselor și serviciilor la nivelul Uniunii Europene…

- Dragnea și Daea au facut anunțul in mijlocul fermierilor de la Topoloveni Vineri, dupa ce a vizitat o ferma de legume din Topoloveni insoțit de moinistrul Agriculturii, Petre Daea, Liviu Dragnea a anunțat ca specialistii de la Ministerul Agriculturii si de la cel al Finantelor lucreaza la un pachet…

- Sub guvernarea PSD și sub mandatul PSD, Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a deblocat directiva de combatere a dublului standard privitor la produsele care se vand in Uniunea Europeana și a...