- Presedintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, în care afirma ca este un adversar pentru oricine pune în pericol lupta împotriva coruptiei si statul de drept în România si ca, din pacate, actuala majoritate guvernamentala are actiuni…

- Comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen, va avea marti intrevederi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, precum si cu presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza…

- Parlamentul European (PE) apara statul de drept peste tot - in Polonia, in Romania sau in Italia, este angajamentul si "treaba" acestei institutii, a declarat presedintele PE, Antonio Tajani, in cadrul unui briefing de presa comun cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.