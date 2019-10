Saptamana trecuta Romania a fost pusa in situatia unor momente umilitoare din cauza a doua reprezentante ale PSD-ului: Viorica Dancila si Rovana Plumb. Doar aparitia lui Klaus Iohannis la reuniunea ONU a mai spalat rusinea, iar, prin vocea presedintelui, Romania a aratat ca o tara demna si cu viziune in concertul mondial. Falsa vizita oficiala a premierului Dancila in SUA si refuzul Comisiei Europene de a o numi drept comisar european al Transporturilor pe (...)