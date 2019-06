Stiri pe aceeasi tema

- "Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU in detrimentul Estoniei. Președintele, șeful diplomației romane, zice ca el a facut tot ce a putut, dar, ce sa faci, daca brandul nostru de țara e coruptzion, am fost taxați. Estonia și a scos din legislație abuzul in serviciu și nu…

- Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2020-2021, învingându-si

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite, in contextul in care Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU, ca tara noastra "s-a angajat mai tarziu in aceasta competitie". "Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Romania a pierdut sansa de a deveni membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), vineri, in fata Estoniei, care a castigat prin vot acest post. Estonia a obtinut 132 de voturi si Romania doar 58 de voturi.

- Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU in perioada 2020-2021, invingandu-si "rivalii", Romania si

- Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020 – 2021. In primul tur, Romania a obtinut un numar de 78 de voturi.In ultimul tur al alegerilor din cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Estonia a obtinut…

- Adunarea Generala a ONU stabileste vineri, 7 iunie prin vot secret cinci noi membri ai Consiliului de Securitate, in cadrul unor alegeri ale caror rezultate sunt partial predeterminate, iar noua componenta a Consiliului va avea un impact major asupra modului de actiune al intregii organizatii, a…

- Adunarea Generala a ONU stabileste vineri, 7 iunie, prin vot secret cinci noi membri ai Consiliului de Securitate, in cadrul unor alegeri ale caror rezultate sunt partial predeterminate, iar noua componenta a Consiliului va avea un impact major asupra modului de actiune al intregii