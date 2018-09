Romania pierde anual peste 6 miliarde euro din TVA necolectata. Ce e de facut? Deficitul de incasare a taxei pe valoare adaugata a crescut in 2016 fata de nivelul inregistrat in 2015 in Romania, iar neconformarea in materie de TVA s-a majorat, desi cota standard pentru acest impozit s-a redus de la 24% la 20%.



"In anul 2016, Romania s-a situat din nou pe ultimul loc in privinta gradului de colectare de TVA dintre toate statele membre UE, cu un deficit de incasare a TVA de 35,88%. Ingrijorator este ca deficitul de incasare a taxei pe valoare adaugata a crescut in 2016 fata de nivelul inregistrat in 2015 in Romania, in timp ce majoritatea statelor membre au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

