Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa isi majoreze in acest an finantarea pentru proiectele de energie regenerabila din Polonia, dupa ce Guvernul de la Varsovia si-a schimbat atitudinea fata de energia verde, a declarat marti un oficial din conducerea BERD, transmite…

- Traian Basescu a declarat ca Liviu Dragnea a atras partidul intr-un scandal prin modificarile aduse in domeniul justiției, unul care a dobandit dimensiuni europene, insa pe de alta parte Frans Timmermans „calarește Romania” și pentru ca este candidat la șefia Comisiei Europene.„Pe o parte…

- Comisia Europeana a facut marți seara un gest neobișnuit, la limita uzanțelor diplomatice. Pusa in fața presiunilor lui Liviu Dragnea pentru OUG care sa-i rezolve dosarele, Comisia a anunțat ca miercuri discuta despre statul de drept din Romania. Un oficial european a declarat pentru G4Media.ro ca asemenea…

- Anuntat luna trecuta in cadrul unei ceremonii, in fata ministrului Mediului, la Timisoara, „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Timiș”, a primit marti aprobarea la Bruxelles, fiind semnat de comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Este…

- Comisarul European pentru politica regionala, Corina Crețu, a trimis o scrisoare Guvernului in care atrage atenția ca exista riscul ca spitalele regionale sa fie intarziate, deoarece nu au fost luate masurile corespunzatoare. Corina Crețu, a transmis o scrisoare premierului român Viorica…

- Piesa „Who You Are” semnata Mihail se bucura de o noua realizare, la inceput de an, in Italia: a primit Discul de Platina din partea FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). 2018 a fost un an plin de realizari pe plan internațional pentru Mihail: a dominat topurile din Italia, finalul anului…

- Viorica Dancila a precizat ca problema coruptiei este prezenta si in Europa de Vest si a aratat ca nu a existat o indignare a liderilor UE atunci cand au existat ciocniri intre fortele de ordine franceze si „vestele galbene". „Romania nu are voie sa faca ce fac alte state", a declarat Viorica…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca proiectul Legii de Buget pentru anul 2019 va fi aprobat, sambata, in ședința de Guvern, iar apoi va pleca spre Parlament.”Din ceea ce știu, proiectul de buget va fi adoptat de Guvern sambata, iar apoi va pleca spre Parlament. Programul…