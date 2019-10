Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru a patra oara cand a fost castigata aceasta suma-plafon de la Euromillions, fixata in 2012 de loteriile nationale din cele noua tari participante (Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg). Jackpotul a mai fost castigat pe 10 august 2012 in…

- Marele premiu al loteriei Euromillions, valoare de 170 milioane lire sterline, a fost caștigat marți de un britanic. Caștigatorul va deveni astfel posesorul celui mai mare premiu din istoria loteriei și va avea mai mulți bani decat cei mai bogați artiști britanici, scrie BBC News. Operatorul național…

- Este pentru a patra oara cand a fost castigata aceasta suma-plafon de la Euromillions, fixata in 2012 de loteriile nationale din cele noua tari participante (Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg). Jackpotul a mai fost castigat pe 10 august 2012…

- Preturile locuintelor au crescut, in perioada 2010 – 2018, cu 16% in Uniunea Europeana si cu 12% in zona euro, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre UE, in perioada 2010 – 2018, cel mai semnificativ avans s-a inregistrat…

- Peste 6.000 de romani s-au inscris in anul 2019 in Registrul donatorilor, care numara in prezent 66.128 de persoane. In Romania, in fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sange iar singura soluție terapeutica o reprezinta transplantul de celule stem hematopoietice.…

- Suedia si Norvegia sunt pe punctul de a se alatura Initiativei Europene de Interventie (IEI), formata din zece tari si ai carei ministri ai apararii urmeaza sa se reuneasca vineri in Olanda, potrivit unei surse franceze apropiata de acest dosar, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aparuta in…

- USR aminteste, intr-un comunicat, ca daca Executivul PSD nu intervine, maine, 11 septembrie, la miezul noptii, expira termenul pana la care romanii din Diaspora se pot inregistra fie pentru vot in sectie, fie pentru vot prin corespondenta pe https://www.votstrainatate.ro/.Pana in acest…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…