Romania, peste Marea Britanie la achizitia online de imbracaminte

- Romania se afla pe primul loc in Europa la procentul cetațenilor care au cumparat online haine sau bunuri sportive in 2017 (75%), arata Eurostat, conform mediafx, Romanii sunt urmați in clasamentul cumparatorilor de haine de cei din Marea Britanie (74%), Malta (74%) și Bulgaria (73%).…

- Comerțul online reprezinta o piața inca slab dezvoltata in Romania: mai puțin de un sfert dintre romanii care intra pe internet cumpara de la magazinele online, potrivit celor mai recente date disponibile, emise luni de Biroul european de statistica Eurostat. Poate fi și o veste buna: piața romaneasca…

- Conform datelor publicate luni, 26 noiembrie, de Eurostat – organismul care se ocupa cu statistica al Comisiei Europene – doar 23% dintre romani au facut achizitii online, in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana (UE). La un nivel la fel de scazut au mai fost Bulgaria (27%), Cipru (39%)…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

- In ultimii 20 de ani, aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat din Romania si au solicitat recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene. Mai mult de jumatate dintre acestia au emigrat in Marea Britanie. Potrivit unui raport…

- Aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat, in ultimii 20 de ani, din Romania si au solicitat recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene. Mai mult de jumatate dintre acestia au emigrat in Marea Britanie.

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate de Eurostat și citate de Agerpres. Cu…

- Doar 36% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 de ani cunoșteau cel puțin o limba straina in 2016, in timp ce media Uniunii Europene (UE) a fost de 65%, arata un studiu al Eurostat - Biroul de Statistica al UE.Datele centralizate de Eurostat arata ca patru state membre au raportat…