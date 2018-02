Romania persista in greseala: autoritatile stimuleaza in continuare consumul in detrimentul exporturilor si investitiilor

Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, vineri, ca impactul masurilor fiscale luate in ultimul an de PSD-ALDE a adus "o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri" si s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana".

- Astazi a fost lansat oficial in Romania procesul de implementare a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor. Sistemul va deveni operational in toate tarile Uniunii peste exact un an. De la acel moment, doar medicamentele care respecta noile reguli de securitate vor putea fi puse in circulatie…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a atentionat, vineri, ca s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana". "Pai impactul este deja vizibil. Este o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri, am ajuns ca munca sa fie cea mai fiscalizata…

- Sala Unirii din Alba Iulia, locul unde s-a semnat in urma cu 100 de ani actul istoric de unire a Transilvaniei cu Romania, va deveni, pana la 1 Decembrie, una dintre atractiile principale ale orasului. Autoritatile sustin ca monumentul istoric va fi transformat intr-un Panteon al neamului Romanesc.

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Autoritațile au adus recent in discuție problema modificarii procedurii de calculare a redevenței la gaz. Noul mod de calcul va avea ca baza cotația medie din luna anterioara de la Central European Gas Hub, Austria. Gheorghe Buliga, fost președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM),…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de cateva saptamani. S-a zvonit ca ar fi fugita in America Centrala, apoi avocata Maria Vasii a spus ca aceasta ar fi la Londra. Mai mult, s-a spus ca aceasta a suferit un grav accident rutier si ca ar avea mari probleme de sanatate.

Trei focare de tuberculoza au fost descoperite in judetul Calarasi. Cazurile unde a lovit TBC ul au fost descoperite intr un azil de batrani, intr un liceu, dar si intr o gradinita unde virusul a bagat o in spital chiar pe asistenta medicala. Autoritatile locale sunt in alerta, potrivit Romania TV.

- Cel mai dificil caz este cel de la gradinita Voinicel din Calarasi. Asta pentru ca cea diagnosticata cu TBC este asistenta care facea triajul la intrarea in gradinita, deci femeia care a intrat in contact cu toti copiii de aici. Un alt focar de TBC este la liceul Tehnologic din comuna Borcea.…

Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca "USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimea daca exprimi pozitii minoritare".

- Un important atac cibernetic a fost lansat marti din strainatate asupra sistemului informatic al sanatatii publice din Letonia, a anuntat Ministerul Sanatatii al acestei tari, informeaza AFP.Sistemul, unul foarte recent, pus in functiune la 1 ianuarie pentru a digitaliza eliberarea si prelucrarea…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a afirmat, sâmbata, ca responsabilitatea actului de guvernare apartine prim-ministrului si echipei sale, precizând ca orice decizie guvernamentala trebuie luata în interiorul Guvernului. "Dezvoltarea economica a României,…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari dupa ce ambasadorul roman la Budapesta a fost convocat de catre autoritațile ungare. ”Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- Un roman consuma in medie 25 pana la 30 kilograme de zahar anual, prin produsele din alimentație, fata de circa 16 kilograme cat este cantitatea consumata de media populatiei europene, ceea ce explica inmultirea ingrijoratoare a cazurilor de diabet infantil din ultimul deceniu, in Romania. O statistica…

- Anul agricol 2018 se anunta unul al recordurilor pentru mai multe culturi, astfel ca si exporturile cresc substantial. Autoritatile straine anunta insa ca Romania nu va fi competitiva pe pietele externe, din cauza infrastructurii rutiere. Vremea favorabila, subventiile generoase, managementul bun al…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci persoane suspectate ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunța Europol.

- Majoritatea imprumuturilor ipotecare si a creditelor pentru companii au fost acordate la dobanzi variabile, ceea ce reprezinta un „factor agravant“ pentru stabilitatea financiara in conditiile reluarii ciclului de crestere a dobanzilor, sustine Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, scrie ZF.ro. In…

- Știri Arad. Punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din județul Arad, atat la intrarea in Romania, cat și la ieșire, au crescut, incepand de ieri dupa-amiaza, bineinețeles principalul motiv...

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- Romania, o țara cu o expunere mare la riscuri catastrofale, o țara care beneficiaza de un sistem de asigurare obligatorie menit sa ajute orice proprietar de locuința in cazul producerii unui risc care ii afecteaza casa, are in continuare mai puțin de 20% din fondul locativ asigurat… De ce? Motive ar…

- Asociatia Municipiilor din Romania AMR propune alocarea unei cote de 70 din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat veniturile oraselor din Romania sa fie la nivelul anilor trecuti, pentru ca, in caz contrar, administratiile locale din intreaga tara vor pierde aproximativ un miliard…

- Conform Comisiei Naționale pentru Controlul Activitații Nucleare, ruteniul, un element chimic periculos, nu a mai fost detectat pe teritoriul Romaniei ulterior datei de 3 octombrie. Anuntul vine dupa ce, luna trecuta, Institutul Francez de Siguranta Nucleara a anuntat ca o concentratie "extrem de…

- Nu numai Liviu Dragnea are soarta pecetluita. Din punct de vedere politic. Și Ludovic Orban face o greșeala care îi poate fi fatala. Prin care PNL rateaza o mare oportunitate. Coborârea lui în strada înseamna sfârșitul legitimitații protestelor și lipsește principalul partid…

- Consumul ridicat de antibiotice a facut din Romania una dintre țarile europene cu cele mai mari rate de rezistența a bacteriilor la tratament. Rezistența la antibiotice a fost catalogata in cadrul unei reuniuni a ONU ca fiind „cel mai mare și urgent factor de risc global care necesita atenție internaționala…

- Sunt inca multi utilizatori de dispozitive mobile in Romania care au incluse in abonamente pachete reduse de date mobile. Consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a fost de 1,2 GB in prima jumatate a acestui an, potrivit ANCOM....

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor (DGCCRF).

- Dupa ce Regele Mihai I a incetat din viața marți, 5 decembrie 2017, autoritațile din Romania au anunțat ca vor urma trei zile de doliu național. Afla cand vor fi acestea și ce inseamna, de fapt, zi de doliu național. Doliu național dupa moartea Regelui Mihai I Premierul Mihai Tudose a anunțat azi, in…

- Niște acuzații ciudate, niciodata demonstrate, au rupt in bucați o familie de romani care traia liniștita in orașelul norvegian Naustdal. Pentru ca nu s-ar fi purtat bine cu micuții lor, soții Ruth și Marius Bodnariu au fost crunt pedepsiți: autoritațile locale le-au luat toți cei cinci copilași. Dupa…

Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.

- Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) spun ca bugetul de stat pentru anul viitor este fragil si dezechilibrat si ca nu asigura sustinerea dezvoltarii economice si a investitiilor, astfel ca patronatul cere revizuirea bugetului national,…

Mai multe mașini s-au tamponat, in aceasta seara, pe A1, autostrada care face legatura intre București și Pitești. Carambolul dintre cele 5 masini a avut loc la kilometrul 105, pe sensul de mers spre Capitala.Potrivit informatiilor Romania TV, exista insa si doua victime in urma accidentului.

- Copiii romanilor plecati la munca in straintate pot beneficia de alocatii din partea tarii in care lucreaza, indiferent daca au copiii impreuna cu ei sau nu. Autoritatile din Romania sustin ca putini cetateni fac acest lucru. Astfel, romanii care lucreaza legal intr-un stat membru al Uniunii Europene…

- Submarinul ARA San Juan, cu 44 de membri ai echipajului, avea provizii si resurse de oxigen doar pentru sapte zile in momentul in care a raportat ultima sa pozitie, la 15 noiembrie. Enrique Balbi, purtator de cuvant al fortelor navale argentiniene, a precizat ca "in ciuda amplorii eforturilor…

- Una din patru familii din Lungani supravietuieste cu venitul minim garantat de stat. Cei mai multi oameni traiesc intr-o saracie lucie: case din lut, mici si darapanate. „E considerata cea mai saraca comuna din Uniunea Europeana”, spune Gheorghe Pricopie, primarul comunei Lungani, Iasi. Pe Elena Hrib…

- Autoritatile din Romania si cele spaniole au colaborat pentru destructurarea unei unui grup infractional, specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor. 13 perchezitii au fost efectuate, in aceasta dimineata, in judetul Dambovita, precum si in Spania, la locuintele celor vizati…

- Cele doua BMW-uri, model 420D și X6, au fost descoperite de polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors – I.T.P.F. Oradea la sfarșitul saptamanii trecute. Doi cetațeni romani s-au prezentat la Vama Borș pentru a intra in țara cu cele doua autovehicule. La sfarsitul saptamanii…

- Diferențele de consum de medicamente inovatoare in mai multe arii terapeutice majore demonstreaza ca Romania se afla nu doar in urma unor țari dezvoltate din vestul Europei, dar și in urma multor țari din regiunea central și est-europeana, conform studiului IQVIA (QuintilesIMS), „Accesul pacienților…

- Secretarul de stat Veaceslav Saramet se va deplasa in Italia unde urmeaza sa aiba intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor locale, in cazul tinerei din Romania care a fost sechestrata si maltratata, in vederea realizarii unei vizite la institutiile unde sunt plasati atat mama, cat si cei doi minori.…

- In prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016, de la 71.000 TB la 145.000 TB, arata cel mai recent raport de date statistice al ANCOM privind piata de comunicatii electronice, informeaza autoritatea. …

- Diferentele inregistrate in consumul de medicamente inovatoare pe mai multe arii terapeutice majore demonstreaza ca Romania se afla nu doar in urma tarilor dezvoltate din vestul Europei, dar si...

- "Chiar dupa aceasta dezbatere, am convocat la DEN Comandamentul de iarna pentru a face o ultima trecere in revista a tuturor pregatirilor la nivel tehnic. Vreau de la inceput sa transmit un mesaj clar pentru toata lumea: anul acesta pregatirile de iarna au inceput mult mai devreme decat in 2016 și…

- Rectorul UMF a declarat ca scandalul de la examenul de rezidențiat din București a fost provocat de o eroare tehnologica. El a combatut ideile exprimate pe Facebook de fostul ministru al sanatații, Vlad Voiculescu, cel care a sugerat ca in spatele acestui scandal e o crasa lipsa de profesionalism.…