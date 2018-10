Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 52 din 140 in clasamentul competitivitații globale realizat de World Economic Forum, nivel menținut și cu un an in urma. ​Scorul general obtinut de Romania este de 63,5 puncte din 100, punctajul obținut plasandu-ne dupa Bulgaria (locul 51), Cehia (locul 29), Estonia (32), Slovenia…

- Romania ocupa locul 52 in topul celor mai competitive 140 de state din lume, in timp ce liderii mondiali sunt SUA, Singapore si Germania, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Anul trecut, Elvetia s-a situat pe primul loc, pentru al noualea an consecutiv, dar clasamentul…

- Dancila a precizat ca Guvernul a pregatit sase proiecte pentru acest summit si s-a pregatit pentru eveniment intr-un mod serios si responsabil. „Din pacate, nu pot sa nu remarc faptul ca si aceasta reuniune internationala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate si de etica. Acumularea…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia). La Romexpo au avut loc primirile oficialilor.

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…