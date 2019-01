România, pe locul 24 din 28 în UE privind percepţia corupţiei, potrivit indicelui Transparency International La nivel global, Romania ocupa locul 61 din 180 de tari analizate. Raportul Transparency International privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global analizeaza coruptia din sectorul public, asa cum este perceputa de mediul de afaceri si de experti independenti din 180 de tari. Scorul este unul de la 0 la 100 pentru fiecare tara, 0 fiind „foarte corupt" iar 100 „foarte curat". Desi Romania si Bulgaria (care se afla pe ultimul loc din UE, cu 42 de puncte) au facut progrese in ultimii ani, ambele tari au inregistrat o scadere de un punct intr-un an in care au avut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul incheie meciurile pe anul 2018 sambata, 22 decembrie, in deplasare cu FC Hermannstadt. Partida se joaca de la ora 13.00, la Cluj, in etapa a 21 a a Ligii 1. In clasament, echipa de pe litoral ocupa locul patru, cu 33 de puncte, in vreme ce FC Hermannstadt se afla pe un loc din partea secunda…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul de la Bucureşti s-a…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Petre Daea participa, in perioada 17 - 19 decembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) si la intalnirea ministeriala informala privind problematica controlului si…

- Romania a avut, in noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia si Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Cu toate acestea, in Romania…

- Calatorii bihoreni trebuie ca așteapta cu nerabdare apariția companiilor de pe hotare pe rutele județene de transport. Actualele licențe județene de transport vor fi prelungite doar pana la 3 decembrie 2019, data dupa care se schimba regulile jocului. „Serviciul de transport județean de persoane…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Cei care au trait in vremea lui l-au descris ca fiind "un barbat dotat cu noblete de caracter si cel mai bun tata pe care un fiu sau o fiica si l-ar fi putut dori", spune fiul sau, George W.Bush, presedintele SUA in perioada 2001-2009. Donald Trump, actualul presedinte american, l-a descris…

- Echipa clujeana antrenata de Mihai Silvașan a început puternic meciul, primul sfert al partidei fiind câștigat de clujeni cu scorul de 16-14. Sfertul secund a continuat în aceeași nota, clujenii detașându-se la șapte puncte dupa 22-17. Dupa revenirea din pauza, clujenii…