- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- Romania ocupa locul sapte intre statele membre ale Uniunii Europene dupa ponderea energiei obtinute din surse regenerabile in consumul final brut, in 2016, potrivit datelor prezentate vineri de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Cea mai mare pondere a energiei obtinute din surse regenerabile…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Romania se afla pe locul doi in topul tarilor unde se cheltuieste cel mai putin pentru un sejur (putin peste 124 de euro/persoana), ultimul stat din clasament fiind Letonia cu 107 euro/persoana, arata un raport publicat de Eurostat – Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

- Tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la carne in anul 2017 au fost Polonia, cu 43,3% sub media din UE, Bulgaria, cu preturi mai mici cu 41,8% decat media, si Romania, cu 40,8% sub media din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. La celalalt capat al clasamentului, Luxemburg…

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pentru prima data, Eurostat a publicat preturile pentru gaze naturale…

- Romania a avut o rata a somajului de 4,5% in luna iunie, al optulea cel mai mic procentaj din Uniunea Europeana, arata datele raportate marți de Eurostat.Cifra raportata de Eurostat este identica cu cea prezentata de Institutul National de Statistica (INS), marți, pe aceeasi perioada. De asemenea,…