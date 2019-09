România participă cu 74 de producători din domeniul industriei agroalimentare la Târgul Anuga 2019 Romania va fi reprezentata de 74 de producatori din domeniul industriei agroalimentare la Targul de la Anuga, care va avea loc in Koln, Germania, in perioada 5 - 9 octombrie 2019, informeaza Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc (APAR).



"O viata sanatoasa aduce fericire si stare de bucurie oricarui om, iar acest mesaj va fi unul dintre cele trei pe care Romania le propune la Anuga 2019 atat in headline cat si in imaginile cu alimentele prezentate la acest targ international. Manifestarea va avea loc in Koln, Germania, in perioada 5 - 9 octombrie 2019 in cadrul complexului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

