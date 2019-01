România, paradisul comercinţilor: Marile lanţuri de retail, creştere spectaculoasă în 2018 Marile lanturi de retail, care isi desfasoara activitatea in special in cadrul centrelor comerciale, si-au mentinut in 2018 ritmul mediu de crestere a cifrei de afaceri la nivelul de 12%, similar cu cel din 2017 si dublu fata de avansul consumului, care in primele zece luni ale anului a consemnat un plus de 5,9%, potrivit celei de-a doua editii a studiului Retailers'Metrics, citat de AGERPRES. CITESTE SI: SURPRIZA: Ciocolata, mai eficienta impotriva racelii decat medicamentele



Retailerii analizati aveau la inceputul anului 2018 peste 5.054 de magazine, iar de-a lungul anului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere vacanta 2019. "Printr-o decizie pe care o adoptam astazi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom acorda voucherele de vacanta in valoare de 1.450 de lei angajatilor din sistemul public si in urmatorii doi ani, 2019 si 2020. Vorbim de o masura apreciata…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,1% in luna octombrie 2018, comparativ cu luna anterioara, Romania consemnand a cincea crestere inregistrata de o tara membra a UE, de 1,3%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii unui indicator statistic. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta. Evolutiile…

- Piata auto din Romania a depasit 153.000 unitati in primele zece luni, in crestere cu 20% fata de perioada similara a anului trecut, acesta fiind si cel mai mare volum al vanzarilor de automobile inregistrat in primele 10 luni din ultimii 10 ani. In...

- eMAG, cel mai mare magazin online, va avea la oferta 50.000 de televizoare, aproape 80.000 de smartphone-uri si 20.000 de laptopuri, in ziua de Black Friday, cand compania mizeaza pe vanzari de 400 mil. lei, conform datelor prezentate de Iulian Stanciu, CEO al eMAG in cadrul unei conferinte de presa.…

- Datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistica arata ca directorii firmelor din România se asteapta la o scadere a activitatii si a numarului de angajati în constructii, pâna în decembrie, dar si o crestere moderata a preturilor.În industria…

- Un scenariu conservator de creștere estimeaza extinderea comerțului electronic in cele 6 piețe mari ale Europei Centrale și de Est (ECE) cu 8,8% pe an, de la o valoare inițiala de 13,1 miliarde euro, pana la 20 miliarde euro. Potrivit celui mai recent raport al companiei de consultanța imobiliara Colliers…