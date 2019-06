Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca vor merge, saptamana viitoare, la Guvern, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, noteaza…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila si a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul in care Romania nu a obtinut un loc, vineri, in Consiliul de Securitate al ONU. "Romania a pierdut astazi un loc pe care il meritam in Consiliul de Securitate al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Resita, ca o castigare a alegerilor europarlamentare de catre liberali inseamna garantia destinului european al Romaniei si a faptului ca tara noastra va maximiza beneficiile apartenentei la Uniunea Europeana, potrivit…

- Frans Timmemans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat miercuri ca avertizeaza Guvernul de la Bucuresti sa nu intreprinda actiuni care sa afecteze sistemul judiciar, mentionand ca a avut numeroase discutii cu prmeierul Viorica Dancila in ultimele doua luni. „Situatia din Romania. Am informat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "cea mai dura reactie din ultimii doi ani" avertismentele transmise miercuri de Comisia Europeana privind situatia statului de drept din România."Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va intreprinde o vizita in SUA in perioada 23-26 martie 2019 pentru a participa la Conferința Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Vizita are loc ca urmare a invitației pe care președintele AIPAC, Morton Fridman, și directorul executiv AIPAC,…

- Comisia Europeana "a luat nota" de votul Camerei Comunelor în favoarea Brexit, anunta Comisia Europeana, în timp ce negociatorul-sef european, Michel Barnier, a afirmat ca statele membre UE continua consultarile prin intermediul României, care detine Presedintia semestriala…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 13 martie 2019, o intrevedere cu Președintele Adunarii Republicii Macedonia de Nord, Thalat Xhaferi, aflat in Romania la invitația Președintelui Senatului. Intalnirea se inscrie pe linia ascendenta a consultarilor politice bilaterale și a oferit prilejul…