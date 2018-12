Stiri pe aceeasi tema

- Cu incepere de la orele 19,00, Naționala de handbal feminin a Romaniei intalnește echipa Olandei, apropiata valoric și cu ambiții similare. Batalia este pentru semifinale. Campionatul European, disputat in Franta, a randuit acest meci , sambata, la Nancy, cu incepere de la orele 19,00. Romania si Olanda…

- ROMANIA OLANDA TVR LIVE STREAM ONLINE VIDEO CAMPIONATUL EUROPEAN HANDBAL FEMININ.ROMANIA a castigat grupa initiala dupa ce a dispus de Cehia (31-28), Germania (29-24) si de Norvegia (31-23). De partea cealalta, Olanda si-a castigat grupa dupa victorii cu Spania (28-27), Ungaria (28-25) si Croatia…

- Romania debuteaza in grupa principala azi, de la 19:00, impotriva Olandei, la Campionatul European de Handbal din Franța. Partida e liveTEXT și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. Cu patru puncte in clasament, dupa prima faza a grupelor, ambele echipe au sanse mari de a merge impreuna in…

- Romania si Olanda sunt singurele echipe nationale neinvinse pana acum la Campionatul European din Franta. Meciul are loc la Palais des Sports Jean-Weille din Nancy si va fi in direct pe TVR 1 si TVR HD, dar si in format live blog pe www.prosport.ro, de la ora 19:00.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa Germaniei, luni, la Brest, cu scorul de 29-24 (14-11), calificandu-se in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta.

- Romania a tratat cat se poate de serios echipa Germania, in meciul doi de la Euro, si a castigat cu 29-24 dupa o evolutie convingatoare, Nationala s-a calificat deja in Main Round cu doua puncte. Denisa Dedu a fost desesmnata jucatoarea meciului, dupa o prestatie fabuloasa.

- ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO la Campionatul European de Handbal feminin 2018. Naționala de handbal feminin a Romaniei joaca in aceasta seara contra Germaniei la Europeanul de handbal...

- Federatia europeana de handbal a dat publicitatii loturile largite de 28 jucatoare ale echipelor participante la Campionatul European 2018 din Franta (29 noiembrie - 16 decembrie), inclusiv cel al Romaniei, cu mentiunea ca doar jucatoarele din aceste liste pot fi selectionate pentru competitia continentala.…