Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a demarat Programul de acordare de burse elevilor etnici romani inscriși in clasa I in școlile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana ca limba materna din Ucraina, in anul școlar 2017-2018. Astfel, au beneficiat de burse peste 1.600 de copii etnici romani din Regiunile Trascarpatia, Cernauți și Odesa.



Programul va continua și in acest an, cuantumul bursei fiind de 1.000 de lei/elev. Bursele se acorda elevilor etnici romani cu domiciliul in Ucraina, care studiaza in școlile cu predare in limba romana sau cu studiul…