Romania ocupa primul loc in privinta plangerilor depuse impotriva sa la CEDO

- Romania este cel mai reclamat stat la CEDO Sala de ședințe CEDO. Foto: Wikipedia. Statul român se situeaza pe primul loc în privinta plângerilor depuse împotriva sa la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Cele 9.900 de plângeri depuse de români reprezinta…

- Michel Platini, fostul presedinte al UEFA, dupa ce a epuizat toate caile de atac in instantele sportive, a facut recurs la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg impotriva suspendarii sale din fotbal, care va expira in octombrie 2019, relateaza AFP. Fostul sef al…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Asadar, sambata s-a iesit din nou in strada. Impotriva PSD-lui, considerat o adevarata "ciuma rosie" de catre protestatari, daca ne luam dupa ce scria pe pancarte, impotriva coruptiei, impotriva modificarilor aduse legilor justitiei si, mai nou, impotriva celor aduse Codului fiscal. Nu am avut chiar…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat de presa, postat miercuri pe site-ul…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern in conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cat se poate de repede un guvern profesionist care…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. 'In decizia publicata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul lui Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, care a fost saltat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la sectie si batut deoarece n-a vrut sa se legitimeze, potrivit APADOR-CH. Cazul Victor Stanciu vs. Romania…

- Mai multe persoane s-au adunat in fata sediului ANSVSA pentru a protesta. Oamenii au venit insotiti de pancarte cu imagini dure, in care erau infatisate animale maltratate. "Sunt imagini, din pacate, din adaposturile din Romania, adaposturi autorizate de ANSVSA, majoritatea dintre ele fiind…

- Suntem pe locul doi la numarul plangerilor depuse la CEDO. Cele mai multe sunt din partea detinutilor care reclama conditiile de detentie. In primele zece luni ale anului trecut la CEDO erau depuse 10.100 de plangeri prin care Romania era data in judecata. Datele CEDO arata ca romanii…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt dati in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.O asociatie a consumatorilor din Franta, numita „HOP”, care…

- Sistemul penitenciar din Romania a ramas aproape la fel in 2017, detinutii din inchisorile din tara confruntandu-se tot cu supraaglomerarea din celule, dar si cu conditiile improprii. Asta desi Curtea Europeana a Drepturilor Omului a cerut Romaniei un plan de masuri pentru rezolvarea problemelor.

- Protestele magistraților, pe fondul modificarilor aduse la Legile Justiției, deschid o noua Cutie a Pandorei in peisajul justiției din Romania. Mai exact, ministrul Justiției, Tudorel Toader, trebuie sa reacționeze fața de decizia judecatorilor de la Judecatoria Galati care au anuntat ca au decis suspendarea…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Studenții se alatura protestelor impotriva modificarilor aduse legilor justiției. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a transmis, intr-un comunicat, ca studenții vor ieși in strada, marți seara. „In fiecare centru universitar, studenții au fost parte a protestelor impotriva…

- "Flagelul violentei domestice care se desfasoara nestingherit in multe locuinte din satele si orasele Romaniei nu mai poate fi ignorat si tolerat. Violenta impotriva femeilor si modul in care poate fi prevenita sau stopata ar trebui sa devina un subiect central pe agenda dezbaterilor din spatiul…

- Romania trebuie sa prezinte grupului de state impotriva corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei un raport asupra modificarilor propuse legilor justiției. Termenul limita este data de 15 ianuarie 2018, informeaza Adevarul.ro. Motivul invocat de GRECO este acela ca modificarile legilor justiției…

- Comisia pentru legile justitiei iși reia, luni, de la ora 10.00, dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, membrii comisiei dorind sa finalizeze acest proiect și sa treaca la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. Saptamana aceasta, cel mai probabil…

- FCSB a incheiat grupa de Europa League pe locul 2, dupa trei victorii, o remiza și doua infrangeri și a luat fața multor echipe importante in clasamentul coeficienților. Echipa lui Dica ocupa locul 55 in clasamentul european al cluburilor, cu 25.500 de puncte, fiind peste formații ca AC Milan, Fenerbahce…

- ”Eu nu ies in strada sambata (...) Cine are de facut miting, sa faca miting. Eu nu o sa fiu in strada sambata pentru ca am alte treburi mai importante. Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting”, a declarat luni Adrian Solomon. Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat…

- Cristina Neagu a vorbit pentru prima data de cand se afla la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, in ziua de pauza intre partidele cu Slovenia si Spania (programat marti, de la ora 21:30, Telekom Sport). Capitanul echipei nationale nu a facut o sarbatoare din primele doua victorii,…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind "aceasta este majoritatea", secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. "Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania la plata unor daune morale de 9.000 de euro, dupa ce a stabilit ca a incalcat Articolul 3 din Conventie, legat de tortura, in cazul unui detinut care suferea de cancer si nu a fost eliberat conditionat, Curtea stabilind, astfel, ca a fost…

- Oficial, colectivizarea in Romania a inceput in 1949, cu Plenara din 3-5 martie, unde s-a vorbit, pentru prima data, de ”transformarea socialista a agriculturii”. Terenul fusese, insa pregatit inca din 1945, cand s-a realizat, de catre partidul comunist, o noua reforma agrara. Aceasta nu a urmarit…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…

- Astfel, au fost eliberați cinci deținuți condamnați pentru omir, opt condamnați pentru viol, 36 de persoane condamnate pentr talharie, 50 de condamnați pentru furt. Pana acum, aproximativ 1.300 de persoane condamnate au fost eliberate in baza recursului compensatoriu. Federația Sindicatelor din…

- Un nou protest împotriva Guvernului se anunța, duminica seara, la Cluj-Napoca. De aceasta data, zeci de organizații non-guvernamentale s-au aliat cu Blocul Național Sindical (alcatuit din 34 de federații profesionale) și Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federații profesionale) pentru a-i…

- Numarul cererilor depuse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) impotriva Republicii Moldova este in scadere. In perioada anilor 2011-2017, se inregistreaza o reducere a cererilor depuse la Inalta Curte cu circa 10% anual

- In fiecare an, Romania este condamnata sa plateasca sute de mii de euro detinutilor pentru conditiile improprii din penitenciare iar in aprilie Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a pronuntat decizia-pilot privind conditiile din penitenciarele din Romania. Decizia statua ca statul…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu ironizeaza rezolutia adoptata vineri de liderii PSD prin care acestia denunta existenta unui asa-numit ”Stat Paralel si Ilegitim” in Romania, spunand ca tot ce nu asculta de PSD este stat paralel, chiar si legile economice care nu se supun politicilor fiscale aberante ale…

- Aflat in Suedia, la un summit, Klaus Iohannis a parut sceptic in privinta MCV-ului, mai exact a faptului ca Romania va scapa in 2018 de monitorizare. Si, fara sa faca nominalizari, a criticat atitudinea prea optimista afisata in aceasta privinta. “Eu nu cred in asa ceva (ca MCV-ul va fi ridicat anul…

- Fostul director al CNADNR, Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata marti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecinte deosebit de grave, informeaza DNA."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie -…

- "Curtea Europeana a Drepturilor Omului ne-a condamnat pentru incalcarea articolului 3 si anume tratamente inumane si degradante. Asta oferim cetatenilor romani care au gresit si care se afla in penitenciare. In Romania, media perioadei de detentie este 25 de luni, in Europa media perioadei de detentie…

- Filialele UDMR din Romania strang semnaturi pentru promovarea unei legi europene privind largirea drepturilor minoritaților, tentativa maghiarilor fiind contestata la Curtea Europeana de Justiție de fostul Guvern Sorin Grindeanu.

- Violeta Stoica In ultimii ani, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a fost luata cu asalt de romanii nemulțumiți de tratamentele inumane la care au fost supuși atat in sistemul penitenciar, cat și in urma unor decizii interne pe care le considera nedrepte, apeland – in cautarea ultimei speranțe de…

- Aproximativ 10.000 de angajati, in principal din industria auto, din care circa 5.000 ai Dacia, sunt asteptati, marti, la un miting in fata Casei de cultura a sindicatelor din Mioveni, principala nemultumire fiind trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat, potrivit liderului Sindicatului…

- Partidul National Liberal va depune mâine o moțiune simpla împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, pe care îl acuza de „degradarea accentuata a sectorului energetic românesc”. Surse din domeniu au prezentat pentru „România libera” care sunt…

- In mod oficial, in repetate randuri, liderii comuniști romani au proclamat libertatea de conștiința, iar nu lupta sistematica impotriva religiei și a Bisericii. Biserica Ortodoxa Romana putea sa ramana in continuare un partener al statului, care sa contribuie, alaturi de alte forțe, la dezvoltarea societații,…

- Legea va intra in vigoare pe 25 mai in toate statele membre ale Uniunii Europene. Daca nu implementeaza corect regulamentul, Romania risca sa fie data in judecata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

- Pentru construirea penitenciarului de la Unguriu, terenul pe care au functionat cele doua unitati militare va fi trecut din administrarea Ministerului Apararii in cea a Ministerului Justitiei, printr-o hotarare de Guvern, aflata pe ordinea de zi a sedintei de miercuri.”In vederea indeplinirii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a aparat marti intr-un discurs la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) legislatia antiterorista care va inlocui miercuri starea de urgenta in Franta, afirmand ca ea ii protejeaza pe cetateni si respecta in acelasi timp si drepturile omului, transmite AFP.Aceasta…