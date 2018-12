Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie dramatica in fata Spaniei, cu scorul de 27-25 (10-12), marti seara, la Nancy, in Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2018 din Franta.Tricolorele au obtinut o victorie foarte dificila in fata unei echipe deja eliminata din…

- Dupa un parcurs perfect in grupa de calificare, Romania a pierdut primul meci din Grupa Principala 2, impotriva Olandei, insa depinde in continuare doar de ea pentru a se califica in semifinale. Cu doua victorii in ultimele doua partide, impotriva Spaniei și Ungariei, naționala noastra ar aduna opt…

- Campionatul European de Handbal 2018. ROMÂNIA - SPANIA. Tricolorele vor întâlni astazi, 11 decembrie ora 19.00, naționala Spaniei, singura echipa din Grupa Principala II - Nancy care nu mai are șanse de calificare in faza semifinalelor.

- Romania a fost de nerecunoscut, astazi, in primul meci din grupele principale ale Campionatului European din Franța. In fața Olandei „tricolorele” au fost dominate autoritar. Chiar daca la pauza diferența era de doar un gol, 10-11, dupa o repriza secunda dezastruoasa romancele aveau sa fie conduse și…