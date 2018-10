Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai cinci ani se afla in stare critica dupa ce a cazut in cap de pe o scara. Accidentul a avut loc in aceasta seara, in comuna Mureșenii Bargaului, informeaza bistriteanul.ro . Baiatul a fost transportat de urgența la Spitalul Județean de urgența Bistrița. Accidentul s-a petrecut intr-un…

- Romania este obligata printr-o decizie a CEDO sa achite peste 23.000 de euro pentru doi barbati, dupa ce, in timpul unei interventii din 2005 a Politiei in comunitatea de romi de langa rampa de gunoi a de la Pata Rat, unul dintre barbati a fost aruncat la pamant, iar altul lovit cu un baston.

- Un culturist din Turda a cazut victima iubitei lui, care l-a lovit cu o sticla in cap. Cei doi au avut numeroase discuții din cauza geloziei. Alexandru este un barbat in varsta de 35 de ani, agent de intervenție la o firma de paza din Turda și mare pasionat de culturism. Barbatul traiește o poveste…

- Un tanar de 28 de ani a fost lovit de mașina in timp ce se deplasa pe un trotuar din Motru. Accidentul a avut loc sambata, autorul fiind un șofer din Catunele, beat. Poliția a stabilit ca un tanar de 29 de ani, din comun...

- Trei romani sunt acuzati ca ar fi ucis in bataie un bijutier din Sevilla. Politia spaniola i-a identificat pe agresorii care ar fi comis crima din orasul Carmona, provincia Sevilla. Reprezentantii Guardia Civil sustin ca cei trei romani au fugit din Spania intr-o alta tara, dupa ce ar fi comis crima…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca Politia a procedat foarte bine in cazul barbatului care si-a pus un numar de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, afirmand ca, in Suedia, "probabil ca nu stiau ce inseamna toate literele astea puse una langa alta”, dar in Romania…

- Poliția a lucrat mai multe zile pentru a gasi o cale sa îl penalizeze pe șoferul care a intrat în România cu o mașina ce avea placuțe de înmatriculare cu un mesaj anti-PSD. ”Astazi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliție al Brigazii…

- Un israelian stabilit in Romania a pus Poliția pe jar dupa ce a mers personal la o secție din București și a reclamat ca ”adevarata Antonia” și fetița ei, Maya, au fost rapite și se afla in Nigeria acum. Barbatul a facut inclusiv dovada plații unei sume din rascumpararea ceruta de presupușii rapitori. (Reduceri…