Stiri pe aceeasi tema

- Andra a marturist ca abia așteapta sarbatorile pascale pentru a petrece timp in compania familiei sale. Andra, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , abia aștepta sarbatorile de Paște. Artista a explicat, la o emisiune de televiziune, ca ve petrece timp prețios alaturi…

- Intors la echipa de club dupa cele doua amicale ale primei reprezentative, Nicolae Stanciu a acordat azi un interviu canalului oficial de YouTube al Spartei Praga, in care a vorbit și despre supergolul reușit in meciul cu Israel, 2-1. " Cu Israel a fost un joc bun pentru Romania. A fost foarte frumos…

- „Daca acesti greci (n.n.- Aktor SA, constructorul desemnat impreuna cu Euroconstruct Trading 98 sa continue executia) nu vor incheia lucrarile la timp, ne mutam pe santier. Tronsonul acela ar trebui sa fie gata pana la inceputul anului scolar", a declarat Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, referitor la absenta sa de la sedinta comuna din Parlament pentru marcarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca discursurile bombastice in stil „populist-electoralist” nu ajuta nici Republica Moldova, nici Romania.

- In sedinta Senatului din 26 martie, senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a adresat o intrebare premierului Romaniei, Viorica Dancila, lui Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si lui George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, in care solicita informatii despre stadiul pregatirilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- Ce a declarat Cosmin Contra dupa amicalul cu Israel. Selecționerul Romaniei era fericit dupa victoria tricolorilor, scor 2-1, sambata seara, la Netanya. Cosmin Contra a declarat la PRO X: ”Am controlat prima repriza, ocazii Budescu și Keșeru. Am inceput prost repriza secunda. In primele 20 de minute…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- PSD pune in pericol viața participanților la trafic refuzand sa deschida tronsonul de autostrada Aiud-Turda – Declarație politica Cand e vorba de PSD și de autostrazi, județul Alba a ajuns sa dețina deja doua recorduri negative. Primul record negativ este reprezentat de cel mai mare accident in lanț,…

- Guvernul a salutat marti celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, premierul Viorica Dancila afirmand ca Romania, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta ca "stat-far" al acesteia in Europa Centrala si de Est. "Pentru tara noastra aceasta aniversare are un…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat de catre Administrația Prezidențiala.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Domnule ministru,Domnule…

- Asociația “Stanca” in parteneriat cu Centrul de consiliere “M.A.M.A.” Dej si comunitatea locala va invita sa participați la Marșul pentru Viața 2018 cu tema „O lume pentru viața”, ajuns la cea de-a VIII-a ediție naționala, organizat sambata, 24 martie 2018, ora 12 in Dej, strada Ecaterina Teodoroiu,…

- Dupa ce Igor Dodon a convocat ședința Consiliul Suprem de Securitate, a afirmat ca „CSS este profund îngrijorat de posibilele acțiuni de destabilizare care ar putea sa aiba loc în perioada 24-27 martie”, perioada în care vor avea loc cele mai ample acțiuni cu ocazia…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un atac dur la adresa Coalitiei si sustine ca PSD-ALDE sunt incapabili sa aduca un omagiu celor care au infaptuit Marea Unire. Replica acida a politicianului vine dupa ce Guvernul a decis sa-l dea afara pe sefulCiteste si: Romania primeste…

- Numarul localitaților din Republica Moldova care au votat declarația simbolica de Unire cu Romania a ajuns aseara la 103. Cea de-a 100-a localitate semnatara a devenit Sarata Galbena, din raionul Hincești, urmata de Popeasca din Ștefan Voda, satul Stolniceni din Hincești și Carabetovca din Basarabeasca.

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire.…

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, informeaza Romania TV. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 8.20, ora Romaniei pe Autostrada italiana…

- "Pe 01.03.2018, Narcis Neaga a fost numit membru in Consiliul de Administratie al CNAIR de catre conducerea Ministerului Transporturilor. Acesta a fost Director General CNAIR in perioada 2012-2015. Din punctul nostru de vedere, perioada in care Narcis Neaga a condus Compania Nationala de Administrare…

- Cea mai circulata autostrada din România a devenit un pericol public. Nici n-a trecut bine primul episod de iarna, ca pe A2 au aparut adevarate cratere si santuri. Pe zeci de kilometri, prima banda de sens dinspre București spre Constanța arata ca dupa bombardament.

- COMUNICAT DE PRESA Cadrele Inspectoratului pentru situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au dorit sa marcheze aniversarea Zilei Protecției Civile din Romania cu zambet de copil. Mereu alaturi de oamenii aflați in impas, aceștia au venit și de aceasta data in sprijinul celor care…

- Rectorul Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, academician profesor doctor Ioan-Aurel Pop, a declarat miercuri, la Targu Mures, in cadrul Conferintei "Marea Unire si vecinii Romaniei", ca foarte multi sunt derutati de sigla cu 'Romania 100' si cred ca tara noastra exista doar de 100 de…

- Dupa ninsoarea din ultimele zile, pietonii circula cu dificultate pe trotuarele din Bucuresti, stratul de zapada asternut fiind consistent. Si cei care au iesit in oras cu masinile persoanele sau au folosit mijloacele de transport in comun au intampinat probleme. "Se merge greu. Nu mi…

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, a discutat despre proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma cu functia respectarea termenelor de finalizare. Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana la sfarsitul anului 2020 sa…

- In perioada 18-21 februarie 2018, o parte dintre primarii de comune din Teleorman au participat, la Hotelul Rin Grand, din București, aparținand și fostului deputat de Teleorman Robert Negoița, la cea de-a XXI-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociației Comunelor din Romania (A.Co.R.). Evenimentul…

- Elita dansului mondial vine la Bucuresti in ultimul weekend din martie pentru a evolua in fata publicului DanceMasters, entuziast iubitor de dans, ritm si culoare.DanceMasters este cel mai important eveniment international de dans organizat in Romania, si este deja considerat unul din cele…

- Tamar Samash a subliniat ca in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire, Israelul sarbatoreste sapte decenii de la formarea sa ca stat si tot atatea de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua. „Sarbatorim 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Israel…

- Andra este, fara indoiala, una dintre cele mai indragite, dar si bine platite artiste din Romania. Mereu in top, cantareata are o avere impresionanta, iar acest lucru ii permite sa duca o viata de huzur. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Vasilica Viorica Dancila, noul premier, promite ca Romania va avea 350 kilometri noi de autostrada pana in 2020. Pe de alta parte, reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea creste cu aproape 660 de ...

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire.

- Oferta turistica a Clujului, primita cu interes in Țara Cantoanelor FOTO Centrul de Informare și Promovare Turistica Cluj a participat in perioada 25-28 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism FESPO Zurich, cel mai important eveniment de profil din Elveția și unul dintre cele mai atractive targuri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a liniei de metrou M6 si a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures. Totodata, sefa Guvernului a precizat ca proiectele privind autostrada Sebes - Turda si privind reabilitarea de cale…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. In anul marcarii primului centenar de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, printr-o ciudat joc al istoriei, Romania inca nu a uitat ziua de naștere a celui mai cunoscut și in același timp mai crud dintre liderii ce i-au condus destinele in ultimul…

- Semnificatia sarbatoririi Micii Uniri capata, in acest an centenar, valente deosebite si ne vorbeste, mai clar decat oricand altcandva, despre aspiratia istorica a poporului roman de a trai in aceeasi tara si sub aceeasi flamura. Treapta vitala pentru nasterea statului national unitar, evenimentele…

- „Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Gica Hagi spune ca Romania poate ajunge campioana mondiala: ”O sa cred pana in ziua cand o sa mor!”. Gica Hagi i-a lasat masca pe englezi, dupa ce a declarat, intr-un interviu pentru revista britanica FourFourTwo, ca Romania poate ajuge campioana mondiala la fotbal intr-o zi. ”Regele” și-a reamintit…

- Sarbatoare mare pe 10 ianuarie. Ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei, aparator neintrecut al dreptei credințe. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filozodiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta…

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Nepoțica Deliei, la prima ședința foto. Imbracata intr-un costumas, care avea urechi si codita, Jessica i-a cucerit pe toți cu frumuseșea ei. Oana Matache a devenit mama pe 26 decembrie , cand a nascut o fetița perfect sanatoasa careia i-a pus numele Jessica. Delia a filmat totul și a fost extrem de…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Mai multe zone din deșertul Sahara au fost acoperite de … zapada. Ninsori au avut loc intr-un oraș din Algeria, unde dunele de nisip au fost acoperite de un strat de zapada, noteaza Daily Mail. Pentru a treia oara in ultimii 37 de ani, satul Ain Sefra aflat in Algeria, in deșertul Sahara, a avut parte…

- Drumul este denumit in popor Calea lui Traian, iar istoria lui este brodata cu numeroase legende. Veche de doua milenii, aceasta „Autostrada a Antichitatii” a fost circulata efectiv mai bine de un mileniu si jumatate.

- La doar 14 ani, Alexia Caruțașu este capitanul naționalei de cadete (U17) și joaca alaturi de vedete mondiale la CSM București. Fata lui Virgil Caruțașu (fostul capitan legendar al echipei de baschet Asesoft Ploiești) și al fostei baschetbaliste Andreea Caruțașu (jucatoare a echipei naționale) este…

- Guvernul Ungariei a prezentat proiectul de construire a unui nou segment al Autostrazii M44, care va face legatura intre Autostrada M5 si localitatea Bekescsaba, situata in apropierea frontierei cu Romania. Sectiunea de autostrada va avea lungimea de zece kilometri, va face legatura intre localitatile…