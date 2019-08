Romania, o tara de emigrare: Populatia rezidenta ramane sub 20 de milioane de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2019, Romania avea 19,4 milioane de locuitori.…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns dupa primele cinci luni ale anului in curs la 6,52 miliarde de euro, in crestere cu 1,51 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica date miercuri publicitatii.…

- Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84%, pe fondul diminuarii preturilor la alimente cu 0,47%, a marfurilor nealimentare cu 0,24% si a scumpirii…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar…