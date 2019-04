România, o țară cu locuri de muncă PERICULOASE In Uniunea Europeana, in 2016 au fost inregistrate 3.182 de accidente mortale la locul de munca. Asta reprezinta o rata standard de incidența de 2,2 accidente mortale la 100.000 de lucratori, conform Eurostat. Romania ocupa locul al doilea in topul incidentelor la locul de munca, cu o rata de 5,93 accidente mortale la suta de mii de lucratori. Pe primul loc se situeaza cu Austria, cu 6,5. Sub noi, vin Polonia (5,66), Portugalia (5,6), Lituania (5,4). Cele mai sigure locuri de munca din punct de vedere al siguranței se afla in Germania (1,4) și Grecia (0,86). Accidentele fatale sunt definite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

