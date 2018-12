Elena Ababii este din Republica Moldova și in urma cu cațiva ani a decis sa-și schimbe complet viața, facand un important pas: cel de a veni sa studieze in Iași. Adolescenta este eleva in clasa a XI-a la Colegiul „Mihai Eminescu” și este bucuroasa ca a reușit sa obțina o bursa de la Asociația ProRuralis, pentru a-și urma visul. Copiii cu posibilitați financiare reduse au puține șanse de a studia la școlile de elita din Iași nu pentru ca nu ar avea capacitațile intelectuale sau puterea de a munci, ci pentru simplul fapt ca familiile nu-și pot permite astfel de costuri. De aici a și pornit Asociația…