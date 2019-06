Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de infecții nosocomiale au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019 de catre 69 spitale din intreaga țara, potrivit unui raport al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, in condițiile in care in Romania ...

- Romania are acordul Comisiei Europene pentru implementarea contractelor pentru diferenta, o noua forma prin care consumatorii de energie vor subventiona proiectele noi de investitii, iar Ministerul Energiei pregateste modificarea legislatiei in acest sens, a declarat, miercuri, ministrul de resort,…

- Compania de stat Nuclearelectrica a semnat miercuri acordul preliminar cu China General Nuclear Power Corp (CGN) pentru realizarea Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care necesita ajutoare stat consistente. Anterior, Acordul Investitorilor a fost aprobat de catre acționarii…

- Compania chineza de stat China General Nuclear Power Corporation va semna in dat de 9 mai un memorandum cu societatea Nuclearelectrica, deținuta de Ministerul Energiei din Romania, memorandumul pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de centrala atomoelectrica de la Cernavoda. Investiția se va ridica…

- Cristi Dascalu, vlogger și programator, este romanul care a lucrat pentru Facebook și Google, dar a refuzat oferta celor doi giganți pentru un job permanent. El a ales sa revina acasa pentru proiecte personale și pentru ca ”simte ca se poate” și aici. Crede ca avem multe calitați, dar și defecte, cum…

- ​Ministerul Energiei se gândește la un mecanism de sprijin al investitorilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon, de tipul "Contractelor de diferențe". Pe scurt, potrivit propunerii lansate de Minister pe site-ul sau, consumatorii de energie ar urma sa finanțeze acest mecanism…

- Romania are nevoie de 30 de miliarde de euro pentru a face investiții in domeniul energiei, al producerii de petrol și gaze, dar și al celui minier pana in 2030. Asta reiese din proiectul unei strategii facute publice joi prin care autoritațile vor sa inlocuiasca centralele depașite și sa modernizeze…

- Contribuția campionilor regionali la securitatea energetica a regiunii s-a vazut limpede in ultimii ani in perioadele in care sistemele energetice ale țarilor din aceasta parte a Europei au fost afectate de condiții meteorologice extreme. Dimensiunea acestor companii, energia produsa, livrata și, respectiv,…