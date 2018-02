Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Speedfly-ul este un fel de parapanta pe schiuri, care poate sa prinda o viteza de pana la 70 de kilometri pe ora. Potrivit salvamontistilor, cei care il practica o fac pe proprie raspundere in Poiana Brasov si pun viata schiorilor in pericol, pentru ca pana sa prinda viteza mecanismul zboara la inaltime…

- Bulgaria si Croatia sunt statele cu cel mai alert ritm de dezvoltare a sectorului agriculturii organice din UE, releva ultimele date publicate de Eurostat, citate de Balkan Insight. In timp ce in UE suprafata totala a productiei organice a crescut cu 18,7% in perioada 2012-2016, rata de crestere…

- Desfigurarea politicii Nivelul politicii a scazut in multe locuri din lume, ca efect al neoliberalismului ce insoțește globalizarea. Obiective de larg interes public sunt dizolvate, in cazul bun, in chestiuni procedurale, care destrama raspunderea. Oamenii de stat sunt rari, fiind inlocuiți de…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- In ultimii 20 de ani, ca efect al Legii 112/1995, 5667 de locuințe din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca au fost vandute catre chiriașii acestora, la o valoarea totala de 18.149.610,75 lei, respectiv un preț mediu de 3202 lei/apartament, fara a ajusta inflația și creșterea pieței, conform datelor…

- La nivelul UE, in 2014, s-au platit 138 de miliarde de euro pentru prestatii in caz de boala, in timp ce in Romania s-au platit 330,51 milioane de euro in 2014 si 365,01 milioane de euro in 2015. In 2014, cheltuielile de protectie sociala pentru plata concediilor medicale in UE au reprezentat…

- Pana in 2019, in toata Romania va exista un sistem antigrindina si de crestere a precipitatiilor, a anuntat vineri, la Bistrita, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Sorin Rosu Mares. In nordul tarii, doua statii vor fi amplasate in judetele Mures si Maramures. Sorin…

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a prezentat joi proiectele prioritare de transport care vor fi implementate in urmatorii ani, premierul Mihai Tudose precizand ca este necesar ca, in acest domeniu, sa fie depasit "nivelul cu cariocile pe

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Romania a mai bifat un ultim loc in cadrul UE – chiar și la ponderea cheltuielilor pentru protectie sociala in PIB, conform datelor publicate la finele saptamanii trecute de Eurostat, cu mai putin de 15% din PIB fata de o medie europeana de 29% din PIB. Ceea ce nu e de mirare, intrucat noi nu (NU) adunam…

- Raed Arafat a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Satu Mare, ca intre viteza de a rezolva incendiul izbucnit la sonda de gaz din zona localitatii Moftinu Mare si siguranta trebuie gasit un echilibru. “Intre viteza mare de a rezolva problema si siguranta, noi…

- Euro, la cel mai mare nivel de la inceputul lunii decembrie Potrivit BNR, cursul euro a crescut vineri cu 0,08% fața de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, în…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- Viteza globala a conexiunilor la internet, incluzand aici atat internetul fix, cat si cel mobil, a crescut in Romania cu mai mult de 30 de procente in perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017, transmite News.ro . Studiul realizat de Ookla, compania care detine site-ul speedtest.net, cel mai folosit…

- In luna noiembrie, viteze medie de download la nivel global a fost de 40,11 Mbps, indicand o crestere cu 31,6- fata de noiembrie 2016. In ceea ce priveste conexiunile mobile, viteze de download a ajuns la 20,28 Mbps, cu o crestere in ultimele 12 luni de 30,1-. Upload-ul a fost realizat in medie cu 19,96…

- Unul din doi romani spune ca se confrunta cu probleme care nu ar trebui sa existe deloc intr-o societate dezvoltata, mai ales intr-una care inregistreaza o astfel de crestere economica.Acesti oameni spun ca se regasesc de multe ori in inabilitatea de a-si incalzi locuintele sau de a-si…

- Romania a obtinut anul acesta o productie record de 14,5 mil. tone de porumb, o recolta care a plasat Romania pe locul intai in topul celor mai mari producatori de porumb din UE, potrivit datelor Eurostat, arata Ziarul Financiar.

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza Bloomberg. Conform datelor publicate marţi de Eurostat, în Uniunea Europeană, 16% din populaţie…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, inregistrandu-se 170 voturi ”pentru” si 81 ”impotriva”, informeaza AGERPRES . Raportul Comisiei de buget mentioneaza ca proiectul a fost elaborat…

- "Am vazut informatia, dar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in functiune si atunci, in cateva minute, stia Europa toata ce se intampla. Am luat legatura cu presedintele ANSVSA (Autoritatea sanitara veterinara, n.r.) si l-am rugat sa ia legatura cu omologul din Franta si a facut…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in functiune si in cateva minute stia toata Europa ce se intampla,…

- Doar un mit: Romania, țara asistaților sociali Romania se afla pe ultimul loc in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru protecție sociala in PIB, in 2015. Tendința cheltuielilor cu protecția sociala este de scadere in Romania, tendința inversa fața de UE. In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protecția…

- Un grup de lucru, care are ca obiectiv regandirea taxei clawback pentru toate medicamentele, inclusiv pentru cele ieftine care risca sa fie retrase de pe piața din considerente economice, va fi inființat in urma discuțiilor la care au participat joi ministrul Sanatații, Florian Bodog, președintele…

- Președintele Partidului Social Democrat Gorj susține ca ministrul Energiei și secretarii de stat din minister sunt mulțumiți de activitatea managerului CE Oltenia. Florin Carciumaru a comentat speculațiile aparute in ultima perioada cum ca Sorin Boza ar urma sa fie schimbat de la conducerea…

- Romania a inregistrat cele mai mici preturi la gazele naturale destinate consumatorilor casnici din Uniunea Europeana, in primul semestru al acestui an. Tariful este putin peste jumatate din pretul mediu din UE, arata institutul european de statistica Eurostat.

- "In privinta preturilor, asteptam pozitia Consiliului Concurentei in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o pozitie pe culoarul sau de atributii si competente daca a existat sau exista o scumpire fara motivatie pe promotiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inselatoare…

- Managerii din Romania se asteapta in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 la stabilitate a productiei si a numarului de salariati in industrie si la crestere moderata a activitatii si a numarului de salariati in comertul cu amanuntul si servicii, insa ei preconizeaza si o crestere a preturilor in…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- Privind la statisticile Eurostat care estimeaza nivelul saraciei din Statele Membre UE, in mod normal, daca ar exista un minimum de sentiment de raspundere, clasa noastra politica ar trebui sa demisioneze in bloc.

- „Nu comentez spusele altora. Raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila, o spun toți specialiștii. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija și de cealalta latura a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii…

- DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a raportat un profit net de 44,2 milioane euro in primele noua luni din acest an, in crestere de la 17,8 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut. La 30 septembrie, RCS&RDS avea cca. 3,4 milioane de abonati la serviciile de telecomunicatii mobile,…

- Conform datelor preliminare publicate marți de Eurostat, Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale UE, de 8,6%, comparativ cu perioada similara din 2016.

- Romania are o creștere economica sustenabila, lucru demonstrat de cifrele care arata ca, la un numar de salariați cu norma intreaga aproximativ egal cu anul 2008, in 2017 producem un PIB nominal cu 71 miliarde euro mai mare fața de 2008, afirma premierul Mihai Tudose. "În trimestrul…

- Directorul general al eMAG, cel mai mare retailer online din România, Iulian Stanciu, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presa, ca prețurile produselor comerciate de ei va crește în perioada urmaroare.Conform acestuia, majorarea prețurilor vine în contextul…

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul National de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8 pe serie bruta si de 8,6 pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Acelasi raport mentioneaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- Preturile produselor vandute de eMAG vor creste in perioada urmatoare, in contextul deprecierii leului in raport cu euro si dolar, a legislatiei privind protectia mediului din China si a cresterii salariilor, a declarat Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, in cadrul unei conferinte de presa.…

- Coalitia PSD – ALDE pregateste o ampla reforma in sistemul public: vor fi subtiate la sange schemele de personal din institutiile publice, astfel incat Guvernul sa poata acoperi la anul gaura bugetara provocata de cresterile salariale, indexarea pensiilor si scaderea taxelor, au declarat surse guvernamentale…

- Real estate-ul este unul din putinele domenii de business care are atata putere de a incita spiritele si de a naste dezbateri aprinse, explicatia constand in inradacinarea adanc emotionala a statutului de proprietar si semnificatia acestuia pentru romani. De aceea, in perioadele de crestere de preturi,…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Robert Negoița, primar al sectorului 3, a declarat marți ca reprezentanții AMR au convenit cu guvernanții ca pentru anul 2018 nivelul cotei din impozitul pe venit sa creasca de la 41,75% la 43%, iar Guvernul sa intervina cu sume in compensare in cazul…