România "nu are voie să iasă de pe drumul european, indiferent de greutăţi" Romania "nu are voie sa iasa de pe drumul european, indiferent de greutati" Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu Comisarul european pentru politica regonala, Corina Cretu, a spus, ieri, la un eveniment dedicat Centenarului, ca România nu are voie sa iasa de pe drumul european, indiferent de greutati. La Cluj-Napoca, ea a mai declarat ca România se afla pe drumul cel mai bun pe care l-ar fi putut alege dupa 100 de ani de sperante pentru o viata mai buna. Apartenenta la familia europeana este si o garantie a progresului economic, social si politic…

