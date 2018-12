Stiri pe aceeasi tema

- Brett Lloyd este unul dintre cei mai fini analisti politici la nivel global, unul dintre putinii care a previzionat cu acuratete rezultatul alegerilor prezidentiale din 2016, din SUA. Fost sociolog al campaniei prezidentiale a lui Trump, are un portofoliu larg de clienți, iar The Polling Company…

- Guvernatorul statului Kansas, Jeff Colyer, a emis o proclamație de felicitare a Romaniei cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918. “Marea Unire a romanilor a condus la consolidarea unui stat modern, inspirat de principiile libertații, democrației, libertații economice și progresului…

- Cei mai multi respondenti care spun ca lipsa fondurilor ii impiedica sa ia masuri pentru o locuinta mai verde sunt din Italia, Romania si Franta (cu 56%), media europeana fiind la 47%, arata un studiu al grupului ING transmisa marti. Costul este principalul motiv pentru care europenii…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE.Asta arata ca euroscepticismul este in creșetere și in Romania. In fapt pare a fi o inscriere in trendul european,…

- Romanii din diaspora vor vota in 378 de secții de votare la Referendumul pentru familie. Ministerul Afacerilor Externe a organizat secțiile de votare in țarile cu cei mai mulți romani, pornind de la numarul conaționalilor stabiliți acolo. Romanii vor vota la Referendumul pentru familie la misiunile…

- Reprezentanti ai tarilor riverane Marii Negre - Bulgaria, Romania si Turcia, ai structurii de comanda a NATO - Comandamentul Aliat pentru Transformare, precum si ofiteri specialisti in domeniul instruirii din Marea Britanie, Italia, Polonia, Spania, Ungaria si Statele Unite ale Americii au participat,…

- In zilele de 18 și 19 septembrie, la sediul Ministerului Apararii Nationale si la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti s-a desfasurat Conferinta anuala de coordonare a Initiativei consolidate de instruire intrunita (Combined Joint Enhanced Training - CJET), subsumata prezentei aliate inaintate…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis ieri cererea de extradare in Statele Unite ale Americii a hacker-ului Marcel Lehel Lazar, alias „Guccifer” sau „Micul Fum”, predarea acestuia fiind amanata pana la data punerii in libertate ca urmare a liberarii conditionate sau a executarii pana la termen a pedepsei…