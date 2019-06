Stiri pe aceeasi tema

- Fratele fostului primar Radu Mazare, Mihai Mazare, a fost astazi la Penitenciarul Rahova. Acesta le a declarat jurnalistilor ca fratele sau este bine si ca s a obisnuit cu noile conditii, transmite Romania TV.Pana la urma vom avea multe vizite de facut. Eu zic ca va trece peste asta. Primele saptamani…

- Papa Francisc a ajuns la Palatul Patriarhiei, unde a avut o intalnire privata cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. Suveranul Pontif a primit și un cadou din partea Inalt Prea Sfințitului Daniel.

- Diferite colțuri ale planetei par a fi afectate de vreme extrema in primele zile ale lunii mai. In Romania, potrivit specialiștilor, se așteapta „fenomene meteolorogice grave”, iar in Albii Elvețieni a cazut zapada.

- Primele șase mii de persoane bolnave de diabet zaharat au primit glucometre gratuite. Timp de mai bine de o saptamana dispozitivele au fost distribuite in raioanele Cahul, Leova si Cantemir. Iar de astazi, glucometrele vor ajunge si la pacientii din Gagauzia si Taraclia.

- In perioada comunista, mii de oameni erau scoși cu forța din fabrici și din intreprinderi ca sa defileze de 1 Mai și sa-i inchine ode lui Nicolae Ceaușescu. Acum, defilarile au disparut, iar micul cu mustar e principala atracție a romanilor in aceasta zi de sarbatoare Ziua Muncii nu mai inseamna de…

- Grupul chinez de comert electronic Alibaba a anuntat luni ca va plati 250 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces in Statele Unite in care este acuzat ca a ascuns un avertisment primit din partea autoritatilor de reglementare chineze legat de capacitatea sa de a combate contrafacerile,…

- La nivel mondial se inregistreaza peste 1,4 milioane de cazuri de hepatita acuta A si peste 240 milioane de persoane infectate cronic cu virusul hepatitic B (VHB). In Romania, peste un milion de persoane sunt infectate cu VHB, tara noastra ocupand locul 2 in Europa si avand statut de tara cu endemicitate…

- La mai bine de jumatate de an de la debutul oficial al seriei de articole publicate in cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio, in care RFI Romania este partener strategic, coordonatorul și trei membri ai echipei fac un scurt…