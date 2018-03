Stiri pe aceeasi tema

- ”Unde se vad banii aștia?” ”Vorbim de sanatate, despre criza imunoglobulinei, care nu rezida din subfinanțarea sistemului, ci din prostul management. Avem 9 miliarde de euro alocari bugetare pentru sanatate, fața de anul trecut e o creștere de 12,5%. In ultimii 20 de ani, am bagat 150 de miliarde…

- Dupa parerea lui, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de presedinte executiv, care nu au avut sustinere, nu au ocupat functii a fost din cauza ca au starnit supararea delegatilor deoarece au facut scandal. Concluzii dupa Congres Ne-am atins obiectivele stabilite…

- "O sa pronunt toate numele cand va fi cazul, dar vreau ca aceste nume sa fie spuse in cadru institutionalizat pentru ca vreau si actiuni. S-a facut atat de mult rau si trebuie oprit. Statul paralel vrea sa exercite puterea ilegal. Si inainte si acum e format din oameni din serviciile secrete, o parte…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- Statul a incasat, in februarie, peste 38,8 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform sursei citate,…

- „Daca privim spre viitoarele generatii, este vital ca statul roman sa incurajeze natalitatea intr-o forma concreta si programatica. Demografia are nevoie de politici clare, dedicate, mai mult ca niciodata Romania are nevoie de copii, are nevoie de mame si de tati, iar pentru asta statul roman trebuie…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii secuilor, din data de 10 martie, de la Targu Mures, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat vineri ca este necesar ca Legea achizitiilor sa fie „mult mai simpla”, astfel incat sa fie facilitata atragerea de fonduri europene. Gheorghe Falca a vorbit,…

- Gheorghe Falca s-a numarat printre primarii care au participat vineri, la Guvern, la o intalnire de lucru cu premierul Viorca Dancila pe tema stadiului implementarii finantarilor europene destinate autoritatilor publice locale. 'Toate administratiile locale au inaintat problematica cu care…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala pentru a analiza stadiul implementarii finanțarilor europene destinate autoritaților publice locale. „S-a discutat…

- PESCAR LA CLUJ. Parteneriatul public-privat Bloggerul și pescarul clujean Sorin Tot remarca un fenomen scapat de sub control: felul in care este reglementata activitatea piscicola in Romania. “Nu știu altii cum sunt, dar eu am început sa am capacitati extrasenzoriale. De anul asta.…

- Li se cer alocatiile inapoi Românii plecati la munca în strainatate care au încasat alocatii pentru cresterea copiilor din ambele tari vor fi nevoiti sa restituie banii. În Bistrita Nasaud autoritatile au descoperit 60 de familii în aceasta situatie. Românii…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala o umilința traita de aceasta in Romania. Potrivit informațiilor aparute, Anastasia și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și, ca sa se simta mai romanca, a incercat sa obțina cetațenie…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca va milita pentru ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, iar daca refuza acest lucru, sa plateasca o amenda care va finanta sistemul de sanatate. "Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele.…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a dezvaluit, intr-o carte scrisa de el, cati bani i-a lasat mostenire tatal sau. Finantatorul celei mai iubite echipe din Romania a mai spus ca a ramas uluit cand a aflat suma! A

- Veste buna la inceput de an vine pentru copii din Romania care s-au nascut sau se vor naste dupa data de 1 ianuarie 2018. Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere sau sa isi cumpere o casa.

- "Increderea noastra in orice ține de viitorul Romaniei primește lovitura dupa lovitura. Daca ne intoarcem la copilul de trei ani care are nevoie de dragoste și incredere ca sa poata deveni un adult stabil, tabloul e sumbru. Romania nu poate și nu vrea sa pregateasca astfel de adulți. Traim in frica,…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- „Am vazut niste pareri personale, am vazut pe un domn care este presedintele Comisiei Europene care exprima niste temeri personale, care ne dadea un fel de amenintari sa modificam legile conform deciziilor CCR. Probabil ca nimeni nu i-a spus ca amenintarea este ridicola si usor etilica in conditiile…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, iși continua razboiul cu statul paralel. Liderul ALDE susține ca statul de drept din Romania este sub asediu, iar unul dintre factorii care contribuie din plin la aceste evenimente sunt televiziunile controlate.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca statul de drept este sub asediul sistemului paralel de putere, afirmand ca Romania a cunoscut un regres ”urias” in privinta respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, fata de primii ani de dupa 1990.

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- 13 milioane de euro. Atat a platit Statul roman, potrivit unei statistici oficiale, la finele anului trecut in cazul asistatilor sociali din Romania. Daca pana nu demult Teleormanul, fieful lui Dragnea, era judetul spre care plecau cei mai multi bani pentru ajutoare sociale, astazi Doljul se poate “lauda”…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- A crezut ca scapa nevazut, dar nu i-a mers. Este vorba despre un moldovean de 37 de ani, care intentiona sa transporte ilegal in Romania 177.500 de tigarete, cu timbru de acciza R. Moldova. Ghinion, insa, barbatul a fost deconspirat de politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola – FEGA, arata datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Potrivit MFE, 1,09…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viața joi, 25 ianuarie, la 101 de ani. Deși era de așteptat ca acest lucru sa se intample din cauza problemelor de sanatate pe care le avea, vestea a intristat o țara intreaga, iar de astazi Romania este și mai saraca, scrie bugetul.ro.Intr-un interviu…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) arata ca Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola - FEGA. Potrivit…

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si familiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. „Statul este obligat prin Constitutie sa asigure traiul zilnic al cetatenilor sai, dar din…

- Un plin de benzina este mai scump cu 32 de lei fața de luna august, in vreme ce un plin de motorina costa mai mult cu 38 de lei, releva o analiza Libertatea. Procentual, benzina s-a scumpit cu 17%, iar motorina cu 20,5%. Ultimile scumpiri vin dupa ce țițeiul a atins pragul psihologic de 70 de dolari…

- Statul a incasat in decembrie peste 15,2 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice…

- Premierul Tudose i-a indemnat pe președinții Consiliilor Județene din țara sa ceara sprijinul guvernului pentru dotarea unitaților medicale pe care le au in subordine. Mesajul premierului a venit in contextul semnarii contractelor pentru mai multe aparate de imagistica medicala. Premierul Tudose ii…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Franța susține ca este fiul fostului monarh Mihai I. La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul Regelui Mihai, care a incetat din viața in data de 5 decembrie 2017, la reședința sa din Elveția . Regele…

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Trei din patru angajatori ar putea ajunge la închisoare dupa modificarea Legii evaziunii fiscale. Ce spun reprezentantii mediului de afaceri despre intentia Guvernului de a reintroduce raspunderea penala pentru întârzierile mai mari de 30 de zile pentru plata impozitelor si contributiilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- „Statul paralel este denumirea pentru republica procurorilor care funționeaza din 2005 și care a fost inființata de Monica Macovei. La un moment dat acești procurori au inceput sa colaboreze cu Serviciile Secrete și apoi sa ia decizii in numele societații. Acesta este statul paralel și eu am fost…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Sondajul recent dat publicitatii de catre Institutul de Politici Publice de la Chisinau pare ca a fost un dus rece pentru unionisti. Daca nu pentru cei de peste Prut (care, probabil, stiu de mult cum sta treaba), cu siguranta pentru „unionistii” de dincoace - scrie conferentiarul universitar Razvan…