Dupa un joc absolut entuziasmant, Romania s-a impus miercuri seara in fața Norvegiei, scor 31-23, și merge cu 4 puncte in faza grupelor principale. "Tricolorele" lui Ambros Martin s-au dezlanțuit și au declanșat fiesta in autocar, la cateva ore dupa meci. Relaxate și fericite peste masura dupa victoria zdrobitoare obținuta in fața nordicelor, jucatoarele și-au testat abilitațile muzicale. ...