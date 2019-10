Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Norvegia au remizat in preliminariile EURO 2020. Cosmin Contra a avut o reacție reprobabila dupa penalty-ul ratat de George Pușcaș in minutul 52, la scorul de 0-0. Cand s-a dezmeticit, Contra a...

- Cosmin Contra a sperat sa bifeze un succes urias, dupa ce echipa sa a fost depasita de Norvegia mai bine de o repriza. Aproape ca i-a iesit, dar golul incasat in prelungiri i-a stricat sarbatoarea.

- Romania și Norvegia se infrunta in preliminariile EURO 2020. Cosmin Contra a avut o reacție reprobabila dupa penalty-ul ratat de George Pușcaș in minutul 52, la scorul de 0-0. George Pușcaș a executat slab, pe jos, un penalty obținut de Nicușor Bancu in minutul 52. Selecționerul Contra nu a putut urmari…

- Cosmin Contra a susținut azi o conferința de presa in care a prefațat duelul cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Selecționerul Romaniei a vorbit despre problemele din defensiva, dupa accidentarile lui Vlad Chiricheș și Dragoș Grigore, dar și despre punctele forte ale norvegienilor. „Maine ma…

- Romania s-a impus cu 3-0 contra Insuleleor Feroe (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4), intr-un meci in care „tricolorii” au indurat 74 de minute pentru descatușarea adusa de golul lui George Pușcaș. Marius Margarit, reporterul special al Gazetei Sporturilor, este in Feroe, de unde ofera cele mai…

- Florinel Coman (21 de ani) a fost convocat de catre selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, iar oficialii FCSB-ului lauda aceasta decizie. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe…

- ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV EURO 2020. Duje Strukan va arbitra partida ROMANIA - MALTA, ajutat de asistenții Goran Perica, Vedran Durak (toți din Croația). PRO TV transmite, duminica, de la ora 19:00, ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. GRUPA F EURO 2020 S-au jucat:…