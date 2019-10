România – Norvegia 1-1 / Pușcaș a recunoscut că nu trebuia să execute penaltiul Atacantul Romaniei, George Pușcaș (23 de ani) , a ratat un penalti in minutul 52 al meciului cu Norvegia, și a recunoscut ca nu trebuia sa execute el lovitura obținuta de Bancu. „Normal ca poți sa ratezi mereu, e trist, dar imi asum responsabilitatea. Trebuie sa mergem mai departe. Da, inițial el trebuia sa bata Stanciu. Mi-am asumat responsabilitatea, simțeam ca dau gol. Am luat mingea și din pacate am ratat. Imi asum asta, atacanții au și momentele astea. Nu mi-au spus nimic, m-a susținut toata lumea, cred ca oricine poate sa rateze un penalti. Imi trece, nu pot sa bag sageți singur in mine,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

