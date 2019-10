România – Norvegia 1-1 / Contra: Cred în această calificare Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra , și-a inceput discursul dupa meciul cu Norvegia prin a explica gestul facut dupa ratarea penaltiului de catre George Pușcaș. „Gurița“ l-a injurat pe atacantul de 23 de ani, dar s-a impacat imediat cu el dupa meci. „Mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avuta. Se intampla in acele momente. Nu mi-am dat seama ca am avut reacția aia. Trebuia sa bata altcineva și m-am enervat. Am vorbit dupa meci cu Pușcaș și totul s-a rezolvat. Il așteptam sa dea gol la meciul urmator. Pe mine nu m-a deranjat ca a ratat penalti, m-a deranjat ca nu s-a respectat ce a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Romaniei, George Pușcaș (23 de ani) , a ratat un penalti in minutul 52 al meciului cu Norvegia, și a recunoscut ca nu trebuia sa execute el lovitura obținuta de Bancu. „Normal ca poți sa ratezi mereu, e trist, dar imi asum responsabilitatea. Trebuie sa mergem mai departe. Da, inițial el trebuia…

- Romania a remizat cu Norvegia, scor 1-1, in preliminariile EURO 2020. Selecționerul Cosmin Contra a dezvaluit ca Nicolae Stanciu (26 de ani( ar fi trebuit sa execute lovitura de pedeapsa ratata de George Pușcaș (23 de ani) in minutul 52. Vezi AICI calculele și scenariile prin care Romania se poate…

- Romania a remizat cu Norvegia, scor 1-1. Cornel Dinu a fost impresionat de prestația lui Alexandru Mitrița, autorul unicului gol al „tricolorilor”. Vezi AICI calculele și scenariile prin care Romania se poate califica la EURO 2020 „Meciul asta a fost pana la un anumit punct, Mitrița contra lor. Și s-a…

- Romania și Norvegia se infrunta ACUM in preliminariile EURO 2020. George Pușcas (23 de ani) a cerut penalty in minutul 33. Romania - Norvegia e liveTEXT AICI de la ora 21:45. Meciul poate fi urmarit la TV pe Pro TV.Toate meciurile serii din preliminariile EURO 2020 sunt liveTEXT AICI! George Pușcaș…

- Meciul oficial din cadrul preliminariilor Campionatului European de fotbal de anul viitor, dintre Romania și Norvegia, de asta seara, care va debuta la ora 21.45, pe „Arena Naționala”, din București, trebuia sa se dispute cu porțile inchise, FRF fiind suspendata in urma unor gesturi necugetate ale suporterilor…

- Alexandru Mitrița (24 de ani, extrema stanga), fotbalistul naționalei Romaniei și al celor de la New York City, a vorbit astazi inainte de meciul cu Norvegia din cadrul preliminariilor Campionatului European 2020. Romaniei - Norvegia se joaca marți, 15 octombrie, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT…

- Alexandru Mitrița, 24 de ani, a reușit primul gol in tricoul primei reprezentative in victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la…

- Alexandru Mitrița (24 de ani, extrema stanga) a vorbit in cantonamentul echipei naționale despre ceea ce iși dorește sa devina copiii sai. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45.…