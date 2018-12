România nemuritoare! Au transformat un monument al eroilor în brad de Crăciun Astfel, acesta a fost inconjurat de o plasa imensa pe care au fost prinse crengute de brad, monumentul transformandu-se intr-un brad veritabil. Ideea ar fi pornit de la mai multi angajati ai Primariei insa a fost sustinuta de primarul din Cudalbi, care explica ca monumentul este oricum in proces de reabilitare si asa arata mult mai bine in prag de sarbatori. "Este in reabilitare acest monument, oricum trebuia acoperit cu panza, asa cum se face si cu obiectivele aflate in constructie si nu am crezut ca daca ii dam asa o forma frumoasa de brad, mai ales ca este un simbol al Craciunului, se vor starni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monumentul Eroilor situat in centrul comunei Cudalbi a fost acoperit cu un brad de Craciun la initiativa unui grup din primaria localitatii si cu acceptul primarului. Potrivit primarului comunei Cudalbi, Stefan Drugan, monumentul dedicat soldatilor romani cazuti pe front in timpul Primului…

- Eveniment Inventivitate sau lipsa de respect? Monumentul Eroilor dintr-o comuna din Galati a fost folosit de primar pe post de brad de Craciun Tweet Print Mail Primarul comunei Cudalbi, din Galati, a declarat, joi, presei, ca impodobirea Monumentului Eroilor nu reprezinta o lipsa de respect fata…

